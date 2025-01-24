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В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену - 24.01.2025, ПРАЙМ
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В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену
В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:40+0300
2025-01-24T09:40+0300
фсб
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 янв – ПРАЙМ. В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. "УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - отмечается в сообщении. Подозреваемый, как полагает следствие, посредством интернет-сервиса обмена электронных денег и криптовалют перевел деньги на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что фигурант дела работает в гражданской авиации. В отношении задержанного органы ФСБ возбудили и расследуют уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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фсб, краснодарский край
ФСБ, Краснодарский край
09:40 24.01.2025
 
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену

ФСБ задержала в Краснодаре гражданского командира воздушного судна за госизмену

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 24 янв – ПРАЙМ. В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - отмечается в сообщении.
Подозреваемый, как полагает следствие, посредством интернет-сервиса обмена электронных денег и криптовалют перевел деньги на указанный расчетный счет.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2023
Володин призвал проверять поддержавших ВСУ релокантов на факт госизмены
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В ведомстве уточнили, что фигурант дела работает в гражданской авиации.
В отношении задержанного органы ФСБ возбудили и расследуют уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
 
ФСБКраснодарский край
 
 
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