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В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену
В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:40+0300
2025-01-24T09:40+0300
2025-01-24T09:40+0300
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КРАСНОДАР, 24 янв – ПРАЙМ. В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. "УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - отмечается в сообщении. Подозреваемый, как полагает следствие, посредством интернет-сервиса обмена электронных денег и криптовалют перевел деньги на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что фигурант дела работает в гражданской авиации. В отношении задержанного органы ФСБ возбудили и расследуют уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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фсб, краснодарский край
В Краснодаре командир воздушного судна задержан за госизмену
ФСБ задержала в Краснодаре гражданского командира воздушного судна за госизмену
КРАСНОДАР, 24 янв – ПРАЙМ. В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - отмечается в сообщении.
Подозреваемый, как полагает следствие, посредством интернет-сервиса обмена электронных денег и криптовалют перевел деньги на указанный расчетный счет.
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В ведомстве уточнили, что фигурант дела работает в гражданской авиации.
В отношении задержанного органы ФСБ возбудили и расследуют уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).