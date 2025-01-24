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Сломал стереотипы: бизнес, футбол и мечта Сергея Галицкого

Сломал стереотипы: бизнес, футбол и мечта Сергея Галицкого - 24.01.2025, ПРАЙМ

Сломал стереотипы: бизнес, футбол и мечта Сергея Галицкого

Сергей Галицкий — известный предприниматель, который знаком большинству как основатель ритейлера "Магнит", владелец и президент футбольного клуба "Краснодар"... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:44+0300

2025-01-24T17:44+0300

2025-01-24T17:44+0300

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forbes

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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Сергей Галицкий — известный предприниматель, который знаком большинству как основатель ритейлера "Магнит", владелец и президент футбольного клуба "Краснодар". Что он за человек и как ему удалось занять второе место в рейтинге бизнесменов, изменивших представление о России от Forbes?Ранние годыГалицкий родился 14 августа 1967 года в поселке городского типа Лазаревское – пригороде Сочи. Его отец Николай Арутюнян по национальности армянин, мать Галина Баранова — русская. До женитьбы на Виктории Галицкой Сергей носил фамилию отца, но взял фамилию жены по настоянию тестя. Тем более фамилия Галицкий считается известной, так как в прошлом ее носили князья.С детства он любил играть в футбол во дворе, болел за "Спартак", но футболистом так и не стал. В 14 лет он пошел в секцию по шахматам и добился успеха там, стал КМС и заслужил звание "Чемпион Сочи".Предпринимательская жилка появилась в нем еще в школе - Сергей собирал фундук и продавал его на рынке, а деньгами делился с родителями.После школы Галицкий отслужил в армии, а затем переехал в Краснодар, чтобы поступить в КубГУ на факультет "Экономика и планирование народного хозяйства". Много лет спустя там же училась его единственная дочь Полина."Магнит" и его расшифровкаНа первых курсах университета Сергей подрабатывал грузчиком, а затем написал статью для финансового журнала, которая привлекла внимание к нему и позволила устроиться в один из местных банков. Там он достаточно быстро продвинулся до заместителя управляющего.После окончания учебы Галицкий решил создавать свой бизнес. Тогда это было намного проще, чем сейчас. Успех в 90-е годы фактически был гарантирован каждому, кто способен будет отдать своему делу всю свою энергию, время, талант и ресурсы. В 1994 году он с партнерами создал компанию "Трансазия", которая занималась дистрибуцией косметики и парфюмерии крупнейших мировых брендов - "Avon", "Johnson & Johnson", "Procter & Gamble".Уже через год молодой предприниматель ушел из этого бизнеса, решив сосредоточиться на розничной торговле и основав свою компанию — "Тандер". В 1998 году открылся первый магазин, а в 2000-м появилось и всем известное название — "Магнит" ("МАГазин НИзких Тарифов").Сеть стремительно развивалась. Уже в 2001 году по всей России было 160 магазинов, а к 2024 году их количество превысило 10 тысяч.Спустя почти двадцать лет – в 2018 году Галицкий продал компанию банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. Выступая перед коллективом, он сказал, что у него уже нет сил контролировать все процессы в сети, и вообще пора заниматься чем-то другим.После этого бизнесмен активно занялся виноделием, основав вместе с родственниками фирму "Галицкий & Галицкий". Виноград выращивают на Кубани: на 68 гектарах земли под станицей Гостагаевской, которые принадлежат семье. Вместе с братом своей жены он вышел на рынок по производству селективных вин. Винодельня производит около 60 тысяч бутылок вина в год. Галицкий также владеет 51% компании "Русский терруар". Вино от братьев Галицких находится в средней ценовой категории, его часто подают в ресторанах.Футбол и футболистыНе прошло даром и детское увлечение футболом. Уже реализовав себя в бизнесе, в 2008 году миллиардер основал футбольный клуб "Краснодар". В 2011 году команда дебютировала в российской Премьер-Лиге (РПЛ) и быстро завоевала популярность. За последние годы ФК стал одним из фаворитов в Лиге.Однако Галицкому было мало просто создать свой футбольный клуб. Он мечтал, чтобы в нем играли только собственные воспитанники. Поэтому в 2010 году при клубе заработала детская спортивная секция, быстро завоевавшая репутацию одной из лучших в России. Сейчас школа "Краснодар" включает в себя 38 филиалов на юге страны.Также он построил ультрасовременный стадион вместимостью около 35 тысяч человек. Арена получила максимально возможную категорию УЕФА, ее называют лучшей в Европе. Футбольная арена окружена огромным парком. Первая игра на новом стадионе состоялась 9 октября 2016 года, и в ней приняла участие сборная России. По словам Галицкого, на постройку стадиона он потратил более 20 миллиардов рублей.Город-садБизнесмен участвует в социальных проектах Краснодара и активно занимается улучшением городской среды. Он мечтает сделать из Краснодара город-сад, чтобы его жителям было комфортно жить и отдыхать.В 2017 году Галицкий на собственные средства построил городской парк на площади 22,7 гектаров недалеко от стадиона. В этом парке очень много интересных объектов. Многие считают, что и само слово "парк" ему не очень подходит – это уникальный симбиоз ландшафтных, парковых и развлекательных объектов, аналогов которому в России пока немного. Там расположены летний амфитеатр, сад, смотровая площадка, фонтан, который зимой превращается в каток, скалодром, скейт-парк, детские и спортивные площадки.В год открытия парк получил всероссийскую премию в области архитектуры и дизайна "Приметы городов" в номинации "Общественное пространство". Спустя два года его высоко оценили и за рубежом: парк получил первый приз в номинации Eurasian Park Awards конкурса Urban Park Awards.Про деньгиПо данным на 2024 год, Галицкий занимает 41-е место в рейтинге 125 богатейших людей России по версии Forbes. Его бизнес Галицкого после продажи "Магнита" носил скорее личный характер, а компания"Инвестстрой" за 2023 год получила чистую прибыль в 3,4 миллиарда рублей. Выручка составила почти 710 миллиардов рублей. На счету компании – все масштабные стройки предпринимателя, в числе которых парком "Краснодар" и реконструкцией "Авроры". Более свежих данных пока нет.В январе 2024 года фирма Галицкого "Юг", которая производит подсолнечное масло, майонезы, кетчупы, томатную пасту и приправы, приобрела маслозавод "Южный полюс".Помимо этого, в начале 2024 года Галицкий купил крупнейшего в краевой столице оператора наружной рекламы "Арт Сайд". Ранее эта компания принадлежала его жене Виктории, которая умерла в 2023 году.Вместо политикиВ 2010-е годы предприниматель вел достаточно активную публичную деятельность: участвовал в бизнес-мероприятиях и давал интервью разным СМИ. Жители Краснодара даже обсуждали, что именно Галицкий должен стать губернатором края. Они наивно считали, что успешный бизнесмен может переквалифицироваться в политика и администратора.Сам Галицкий к этому не стремился, о чем не раз заявлял. По его словам, самая большая должность, которую он хотел бы занимать до конца дней – президент ФК "Краснодар". А в губернаторы не пойдет ни при каких обстоятельствах."Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать", — добавил он.Все это не могло пройти незамеченным - слишком уж нетипичный для России миллиардер - по крайней мере, в том виде, как это представляет большинство - получился из Галицкого. В 2019 году он занял второе место в рейтинге Forbes среди предпринимателей, изменивших жизнь России и мира.Борьба с болезньюВ 2021 году Галицкий рассказал о своей серьезной болезни, с которой борется и по сей день. Сейчас активное участие в его бизнесе принимает дочь Полина. Но сам бизнесмен, говоря о будущем, не раз отмечал, что все его наследство Полине не достанется."Количество денег у нее будет достаточно ограниченным, - подчеркнул во время своего участия в "Коммент.Шоу" Галицкий. - Мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб "Краснодар", футбольная школа, стадион и все остальное. Она со мной согласилась".

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бизнес, краснодар, общество , сергей галицкий, магнит, forbes