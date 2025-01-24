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Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2% — до 541 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2% — до 541 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 538,5 доллара (+1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 521,9 доллара (-1,3%), ценовой максимум – 542,3 доллара (+2,6%). Последние фьючерсы торговались по 541,1 доллара (+2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 528,6 доллара за тысячу кубометров. "Последние четыре дня для газовых цен выдались избыточно волатильными… Сейчас рынок следит за двумя одинаково сильными факторами: погодными условиями, которые создают предпосылки для повышенного отбора газа из ПГХ (подземных хранилищ - ред.) ЕС, и за политикой – в том числе со стороны США", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Как также напомнил эксперт и сообщало агентство, ранее в пятницу глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн отметил, что Европа стала сильно зависеть от СПГ (сжиженного газа), после того как отказалась от трубопроводного газа из России. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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газ, европа, нидерланды, ес, ice