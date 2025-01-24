https://1prime.ru/20250124/gaz-854424421.html

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа - 24.01.2025, ПРАЙМ

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа

Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:31+0300

2025-01-24T10:31+0300

2025-01-24T10:31+0300

энергетика

приднестровье

газ

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.По словам главы региона, газоснабжение для приготовления пищи и отопления в многоэтажных зданиях в регионе прекратится, и потребуется несколько месяцев для восстановления системы."Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе", - отметил Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24". Кроме того, больницы и исправительные учреждения, зависимые от газа на низком давлении, также потребуют перестройки систем.Он также заявил, что Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье и обвиняет в этом Россию.

https://1prime.ru/20250124/pridnestrove-854423147.html

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приднестровье, газ