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Названы факторы роста добычи газа в 2024 году

Названы факторы роста добычи газа в 2024 году - 24.01.2025, ПРАЙМ

Названы факторы роста добычи газа в 2024 году

Россия нарастила добычу газа в 2024 году за счет роста экспортных поставок и увеличения внутреннего спроса, объясняют опрошенные РИА Новости эксперты. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:34+0300

2025-01-24T13:34+0300

2025-01-24T13:34+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия нарастила добычу газа в 2024 году за счет роста экспортных поставок и увеличения внутреннего спроса, объясняют опрошенные РИА Новости эксперты. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, сообщила, что добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,4% – до 708 миллиардов кубометров. По данным Росстата, по итогам 2023 года добыча газа в стране снизилась до 638 миллиардов кубометров. В январе-ноябре 2024 года показатель составил 620,1 миллиарда кубометров. Согласно сентябрьскому макропрогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 4,8%, до 668,2 миллиарда кубометров, а в 2025 году – может вырасти на 4,1%, до 695,4 миллиарда. Вице-премьер Александр Новак в сентябре говорил, что добыча газа в 2024 году вырастет на 10%. "Рост добычи происходил как за счет роста экспорта, так и за счет более высоких поставок на внутренний рынок", – отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Он уточнил, что экспорт в Европу вырос примерно на 14% в годовом выражении – преимущественно за счет низкой базы первого полугодия 2023 года. Также планово увеличивались поставки в Китай и Среднюю Азию. Спрос на внутреннем рынке поддерживался погодным фактором, прогрессом в газификации и достаточно сильным потреблением со стороны промышленности, добавил Кауфман. Согласна с ним эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Среди причин роста добычи она также назвала низкую базу предыдущего года. ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ В 2025 ГОДУ Эксперты разошлись в прогнозах добычи газа в стране по итогам 2025 года. Кауфман в базовом сценарии ожидает, что в текущем году добыча может быть примерно на 10 миллиардов кубометров ниже. Во-первых, "Газпром" лишился порядка 15 миллиардов кубометров транзита через Украину, хотя это и будет частично компенсировано плановым увеличением экспорта в Китай и частичным перенаправлением поставок через "Турецкий поток", объяснил эксперт. Во-вторых, пока зима складывается достаточно теплой, что может снизить спрос внутри России, добавил он. "Ожидаем, что в этом году растущий тренд сохранится. В 2025 году, по разным оценкам, добыча газа может вырасти на 2-4%", – отметила Рокотянская.

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