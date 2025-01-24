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Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы
Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы - 24.01.2025, ПРАЙМ
Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы
Глава американского инвестиционного гиганта Blackrock Ларри Финк заявил, что среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит глубокий пессимизм | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T05:06+0300
2025-01-24T05:06+0300
2025-01-24T05:06+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава американского инвестиционного гиганта Blackrock Ларри Финк заявил, что среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит глубокий пессимизм относительно будущего Европы.
"Что я понял на этой неделе в Давосе, так это крайний пессимизм со стороны европейцев. Я никогда не видел и не слышал большего пессимизма в отношении будущего Европы... Так что уже сейчас я готов сказать, что мы, возможно, близки кj дну", - заявил Финк в интервью телеканалу CNBC.
Тем не менее, по мнению главы Blackrock, значительное преобладание негативных настроений в отношении будущего Европы, ее экономики и рынков капитала может быть признаком, что ситуация в скором времени изменится к лучшему.
В октябре 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал в своем докладе, что прогнозы долгосрочного развития европейской экономики становятся все более пессимистичными. В фонде предупреждали, что существует высокая неопределенность относительно того, сможет ли Европа принять необходимые политические шаги по развороту в спаде производительности, который тянется уже десять лет, а также сокращению отставания от США в уровне дохода на душу населения, составляющего 30%.
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
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мировая экономика, европа, москва, сша, blackrock, cnbc, мвф
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, США, Blackrock, CNBC, МВФ
Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы
Глава Blackrock Финк: в Давосе царит глубокий пессимизм в отношении будущего Европы
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава американского инвестиционного гиганта Blackrock Ларри Финк заявил, что среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит глубокий пессимизм относительно будущего Европы.
"Что я понял на этой неделе в Давосе, так это крайний пессимизм со стороны европейцев. Я никогда не видел и не слышал большего пессимизма в отношении будущего Европы... Так что уже сейчас я готов сказать, что мы, возможно, близки кj дну", - заявил Финк в интервью телеканалу CNBC.
Тем не менее, по мнению главы Blackrock, значительное преобладание негативных настроений в отношении будущего Европы, ее экономики и рынков капитала может быть признаком, что ситуация в скором времени изменится к лучшему.
В октябре 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал в своем докладе, что прогнозы долгосрочного развития европейской экономики становятся все более пессимистичными. В фонде предупреждали, что существует высокая неопределенность относительно того, сможет ли Европа принять необходимые политические шаги по развороту в спаде производительности, который тянется уже десять лет, а также сокращению отставания от США в уровне дохода на душу населения, составляющего 30%.
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.