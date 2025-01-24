https://1prime.ru/20250124/glava-854417912.html

Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы

Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы - 24.01.2025, ПРАЙМ

Глава Blackrock заявил о пессимизме в отношении будущего Европы

Глава американского инвестиционного гиганта Blackrock Ларри Финк заявил, что среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит глубокий пессимизм | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T05:06+0300

2025-01-24T05:06+0300

2025-01-24T05:06+0300

экономика

мировая экономика

европа

москва

сша

blackrock

cnbc

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854417912.jpg?1737684384

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава американского инвестиционного гиганта Blackrock Ларри Финк заявил, что среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит глубокий пессимизм относительно будущего Европы. "Что я понял на этой неделе в Давосе, так это крайний пессимизм со стороны европейцев. Я никогда не видел и не слышал большего пессимизма в отношении будущего Европы... Так что уже сейчас я готов сказать, что мы, возможно, близки кj дну", - заявил Финк в интервью телеканалу CNBC. Тем не менее, по мнению главы Blackrock, значительное преобладание негативных настроений в отношении будущего Европы, ее экономики и рынков капитала может быть признаком, что ситуация в скором времени изменится к лучшему. В октябре 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал в своем докладе, что прогнозы долгосрочного развития европейской экономики становятся все более пессимистичными. В фонде предупреждали, что существует высокая неопределенность относительно того, сможет ли Европа принять необходимые политические шаги по развороту в спаде производительности, который тянется уже десять лет, а также сокращению отставания от США в уровне дохода на душу населения, составляющего 30%. Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

европа

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, москва, сша, blackrock, cnbc, мвф