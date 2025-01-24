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В Госдуме предложили увеличить стипендии на 20-25% ежегодно

В Госдуме предложили увеличить стипендии на 20-25% ежегодно - 24.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить стипендии на 20-25% ежегодно

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума, предусмотрев поэтапное увеличение... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T03:51+0300

2025-01-24T03:51+0300

2025-01-24T03:51+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума, предусмотрев поэтапное увеличение стипендий на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года. "Даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная академическая стипендия в 2 056 рублей (в вузах) и 890 рублей (в колледжах) не покрывает минимальных базовых нужд студентов. С такими суммами трудно говорить о стимулирующей роли стипендий. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 рубля, и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его мнению, существующая система стипендий и субсидий мало компенсирует расходы студентов на обучение и проживание. "Можно рассмотреть поэтапный подход. Например, уже с 2026 года предложить постепенное увеличение стипендий на 20-25% ежегодно. Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов", - отметил депутат. Парламентарий также считает, что следует закрепить на законодательном уровне обязательную индексацию стипендий в соответствии с ростом инфляции, чтобы предотвратить их обесценивание в будущем. "Социальные стипендии, которые предоставляются малообеспеченным категориям студентов, также нуждаются в пересмотре. Минимальные размеры - 2 739 рублей для вузов и 996 рублей для колледжей - не соответствуют ни реальным потребностям, ни декларируемой цели поддержки. Кроме того, студенты часто сталкиваются с трудностями при сборе документов для получения этой стипендии. Важно упростить процедуру оформления и обязать вузы оперативно рассматривать заявки, чтобы минимизировать задержки выплат", - добавил Гаврилов. По его словам, региональные власти должны усилить контроль за соблюдением правил предоставления скидок для студентов на транспортные услуги, а также расширить перечень транспортных маршрутов, на которых они действуют. "Налоговый вычет на обучение в размере до 19 500 рублей в год остается одним из немногих инструментов, доступных студентам, обучающимся на платной основе. Однако не все учащиеся знают о его существовании, а сама процедура оформления зачастую сложна и требует сбора множества документов. Следует разработать более простой механизм подачи заявок через "Госуслуги" с автоматической проверкой данных, чтобы повысить доступность этой меры поддержки", - подчеркнул он. По мнению Гаврилова, также стоит уделить внимание общежитиям. Он сообщил, что многие студенты, особенно платники и иногородние, не могут получить место в общежитии из-за нехватки мест. "Для решения проблемы необходима государственная программа строительства современных студенческих кампусов с учетом реальной потребности. Также важно обеспечить прозрачность распределения мест, чтобы избежать случаев, когда льготники или активные студенты остаются без жилья", - сказал депутат. Парламентарий добавил, что внедрение предложенных мер позволит и улучшить материальное положение студентов и сделает систему льгот и выплат более эффективной. По его словам, увеличение стипендий до уровня прожиточного минимума, упрощение оформления социальных выплат и создание условий для комфортного обучения и проживания должны стать приоритетом государственной политики в отношении молодежи. "Все предложенные меры потребуют пересмотра существующих бюджетных приоритетов, однако их реализация окупится через повышение количества реально необходимых стране квалифицированных кадров. Это и в целом увеличивает уровень образования через создание благоприятных условий для учебы", - заключил Гаврилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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