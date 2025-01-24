https://1prime.ru/20250124/grossi-854434461.html

Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси

Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси - 24.01.2025, ПРАЙМ

Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил готовность в проведении встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в первой половине... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:09+0300

2025-01-24T16:09+0300

2025-01-24T16:09+0300

энергетика

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg

МОСКВА, 24 янв - Прайм. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил готовность в проведении встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в первой половине февраля. Об этом он сообщил информационному агентству РИА Новости. "Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - ответил Лихачев в беседе с РИА Новости.Ранее сам Гросси также заявил, что планирует посетить Россию и Украину, поскольку он обеспокоен военной активностью в районе Запорожской АЭС.Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства на станцию.

https://1prime.ru/20250122/grossi-854374449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс