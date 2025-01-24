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Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси
Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси - 24.01.2025, ПРАЙМ
Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил готовность в проведении встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в первой половине... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:09+0300
2025-01-24T16:09+0300
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энергетика
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 24 янв - Прайм. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил готовность в проведении встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в первой половине февраля. Об этом он сообщил информационному агентству РИА Новости. "Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - ответил Лихачев в беседе с РИА Новости.Ранее сам Гросси также заявил, что планирует посетить Россию и Украину, поскольку он обеспокоен военной активностью в районе Запорожской АЭС.Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства на станцию.
https://1prime.ru/20250122/grossi-854374449.html
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алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс
Энергетика, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Лихачев сообщил, когда состоится встреча с Гросси
Встреча глав "Росатома" и МАГАТЭ может состояться в феврале
МОСКВА, 24 янв - Прайм. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выразил готовность в проведении встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в первой половине февраля. Об этом он сообщил информационному агентству РИА Новости.
"Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - ответил Лихачев в беседе с РИА Новости.
Ранее сам Гросси также заявил, что планирует посетить Россию и Украину, поскольку он обеспокоен военной активностью в районе Запорожской АЭС.
Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства на станцию.
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину