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Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ - 24.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ
Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T19:03+0300
2025-01-24T19:05+0300
венгрия
рф
петер сийярто
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном."В ближайшие дни мы — конечно, на фоне масштабных атак — продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, ущерб страны от антироссийских санкций превысил 18 миллиардов евро. В этой связи Будапешт просит Брюссель обдумать целесообразность продления рестрикций.По его словам, санкции против Москвы будут продлены, только если Украина восстановит транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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венгрия, рф, петер сийярто, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, РФ, Петер Сийярто, Виктор Орбан
19:03 24.01.2025 (обновлено: 19:05 24.01.2025)
 
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ

Сийярто: Венгрии нужны гарантии энергобезопасности из-за антироссийских санкций

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном.
"В ближайшие дни мы — конечно, на фоне масштабных атак — продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.
Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, ущерб страны от антироссийских санкций превысил 18 миллиардов евро. В этой связи Будапешт просит Брюссель обдумать целесообразность продления рестрикций.
По его словам, санкции против Москвы будут продлены, только если Украина восстановит транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ
22 января, 14:13
 
ВЕНГРИЯРФПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
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