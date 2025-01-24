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Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ - 24.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ
Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T19:03+0300
2025-01-24T19:03+0300
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном."В ближайшие дни мы — конечно, на фоне масштабных атак — продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, ущерб страны от антироссийских санкций превысил 18 миллиардов евро. В этой связи Будапешт просит Брюссель обдумать целесообразность продления рестрикций.По его словам, санкции против Москвы будут продлены, только если Украина восстановит транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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венгрия, рф, петер сийярто, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, РФ, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Венгрия потребовала гарантии из-за возможного продления санкций против РФ
Сийярто: Венгрии нужны гарантии энергобезопасности из-за антироссийских санкций
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Будапешту нужны четкие гарантии энергобезопасности перед возможным продлением европейских санкций против России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном.
"В ближайшие дни мы — конечно, на фоне масштабных атак — продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.
Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, ущерб страны от антироссийских санкций превысил 18 миллиардов евро. В этой связи Будапешт просит Брюссель обдумать целесообразность продления рестрикций.
По его словам, санкции против Москвы будут продлены, только если Украина восстановит транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ