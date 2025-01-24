https://1prime.ru/20250124/guinness-854445126.html

СМИ сообщили о возможной продаже бренда Guinness

СМИ сообщили о возможной продаже бренда Guinness - 24.01.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о возможной продаже бренда Guinness

Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки, изучает возможность продажи ирландского пивного бренда Guinness, сообщило Bloomberg со ссылкой на... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T22:34+0300

2025-01-24T22:34+0300

2025-01-24T23:04+0300

бизнес

diageo

bloomberg

lvmh

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки, изучает возможность продажи ирландского пивного бренда Guinness, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. "Компания изучает ряд возможностей, включая потенциальное выделение или продажу Guinness, которая, вероятно, будет оценена более чем в десять миллиардов долларов", — говорится в сообщении. По данным собеседников агентства, если компания решит продать бренд, процесс может пройти в два этапа с рассмотрением возможности листинга на бирже и одновременной оценкой интереса к поглощению. Также рассматриваются варианты относительно доли Diageo в 34% в подразделении LVMH, производящем алкогольную продукцию. Как указывает агентство, компания может либо увеличить ее, либо выйти из числа акционеров. Окончательных решений компания пока не принимала и нет уверенности, что обсуждения могут привести к заключению соглашений. Блумберг добавляет, что в последнее время компания столкнулась с сокращением продаж продукции и спроса на нее.

https://1prime.ru/20240809/pivo-850773809.html

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бизнес, diageo, bloomberg, lvmh