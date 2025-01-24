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Иена укрепляется к доллару

Иена укрепляется к доллару - 24.01.2025, ПРАЙМ

Иена укрепляется к доллару

Курс доллара снижается по отношению к иене в пятницу утром после публикации решения по повышению учетной ставки Банка Японии и иных итогов заседания регулятора, | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T08:49+0300

2025-01-24T08:49+0300

2025-01-24T08:49+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к иене в пятницу утром после публикации решения по повышению учетной ставки Банка Японии и иных итогов заседания регулятора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск курс доллара к иене снижался до 155,41 иены с уровня прошлого закрытия в 156,06 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время увеличивался до 1,0448 доллара с 1,0415 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,31% - до 107,8 пункта. Ранее в пятницу Банк Японии по итогам заседания принял решение о повышении учетной ставки до 0,5% с 0,25%. Также регулятор пересмотрел прогнозы на текущий финансовый год (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года). Так, понижен прогноз роста ВВП страны по итогам текущего фингода до 0,5% с 0,6%, ожидавшихся в октябре, а прогноз по инфляции повышен до уровня 2,7% с 2,5%. "Мы полагаем, что Банк Японии поднимет учетную ставку еще несколько раз, она будет выше уровня в 0,5%, который мы ранее рассматривали как ключевое препятствие", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee).

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иена, доллар, курсы валют, япония