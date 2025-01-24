https://1prime.ru/20250124/kabmin-854423633.html
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок - 24.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:15+0300
2025-01-24T10:15+0300
2025-01-24T10:15+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. В кабмине напомнили, что в конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно. "Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении. Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. В пресс-службе добавили, что уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, является Минсельхоз. Министерство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.
https://1prime.ru/20250121/rossija-854335999.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу.
В кабмине напомнили, что в конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.
"Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.
Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В пресс-службе добавили, что уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, является Минсельхоз. Министерство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.
Россия нарастила закупки овощей у Китая