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Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок - 24.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:15+0300

2025-01-24T10:15+0300

2025-01-24T10:15+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. В кабмине напомнили, что в конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно. "Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении. Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. В пресс-службе добавили, что уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, является Минсельхоз. Министерство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.

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