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Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/kabmin-854423633.html
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок - 24.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:15+0300
2025-01-24T10:15+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу. В кабмине напомнили, что в конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно. "Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении. Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. В пресс-службе добавили, что уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, является Минсельхоз. Министерство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:15 24.01.2025
 
Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство России определило порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина в пятницу.
В кабмине напомнили, что в конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.
"Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.
Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В пресс-службе добавили, что уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, является Минсельхоз. Министерство будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.
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