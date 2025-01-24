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Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что Западу нельзя верить
Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что Западу нельзя верить - 24.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что Западу нельзя верить
Кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков заявил в интервью РИА Новости, что Западу нельзя верить, он должен | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T06:36+0300
2025-01-24T06:36+0300
2025-01-24T06:36+0300
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МИНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков заявил в интервью РИА Новости, что Западу нельзя верить, он должен сначала снять санкции с Минска.
Основной день голосования на выборах президента - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
"Я являюсь большим скептиком в отношении Запада. Можно ли ему верить? Наверное, нет. Можно ли верить (президенту США Дональду - ред.) Трампу? Тем более. Они никогда не признавали наш суверенитет и независимость", - сказал Сыранков.
Поэтому, подчеркнул он, белорусские коммунисты "выдвинули предварительные условия снять все санкции и компенсировать все потери Беларуси от санкционной агрессии Запада".
"Сейчас все мы, Беларусь, Россия, Китай и так далее, зависим от МВФ и Всемирного банка. Надо пересматривать привязку наших валют к американскому доллару и отказываться от доллара как главной резервной валюты. Пока, к сожалению, БРИКС слишком медленно работает в направлении создания параллельной финансовой системы", - добавил кандидат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
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мировая экономика, белоруссия, запад, минск, александр лукашенко, цик, мвф, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, МИНСК, Александр Лукашенко, ЦИК, МВФ, Всемирный банк
Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что Западу нельзя верить
Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков заявил, что Западу нельзя верить
МИНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков заявил в интервью РИА Новости, что Западу нельзя верить, он должен сначала снять санкции с Минска.
Основной день голосования на выборах президента - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
"Я являюсь большим скептиком в отношении Запада. Можно ли ему верить? Наверное, нет. Можно ли верить (президенту США Дональду - ред.) Трампу? Тем более. Они никогда не признавали наш суверенитет и независимость", - сказал Сыранков.
Поэтому, подчеркнул он, белорусские коммунисты "выдвинули предварительные условия снять все санкции и компенсировать все потери Беларуси от санкционной агрессии Запада".
"Сейчас все мы, Беларусь, Россия, Китай и так далее, зависим от МВФ и Всемирного банка. Надо пересматривать привязку наших валют к американскому доллару и отказываться от доллара как главной резервной валюты. Пока, к сожалению, БРИКС слишком медленно работает в направлении создания параллельной финансовой системы", - добавил кандидат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.