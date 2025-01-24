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Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану - 24.01.2025, ПРАЙМ
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
Казахстан направил расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL России и Азербайджану. Об этом заявил вице-премьер, глава комиссии по... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:44+0300
2025-01-24T11:44+0300
казахстан
авиакатастрофа
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Казахстан направил расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL России и Азербайджану. Об этом заявил вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, его цитирует издание Казинформ."Расшифрованы (данные черных ящиков - ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", - отметил собеседник агентства.Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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казахстан, авиакатастрофа
КАЗАХСТАН, авиакатастрофа
11:44 24.01.2025
 
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

Казахстан передал расшифрованные данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Казахстан направил расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL России и Азербайджану. Об этом заявил вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, его цитирует издание Казинформ.
"Расшифрованы (данные черных ящиков - ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", - отметил собеседник агентства.
Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение самолета в Актау
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
10:44
 
КАЗАХСТАНавиакатастрофа
 
 
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