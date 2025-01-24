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WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ
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WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа
WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ
WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа
Инициативы по внутренней политики США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:35+0300
2025-01-24T14:35+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Инициативы по внутренней политики США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам газеты, некоторые ведомства временно прекратили работу по информированию на фоне нововведений Трампа. Например, министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило обеспечение внешней коммуникации от агентств по здравоохранению. Wall Street Journal также передает со ссылкой на неназванных ученых ведомств, что их встречи по поводу работы с грантами были также отменены на фоне "сбоя" работы. "Министерство транспорта США временно прекратило работу компьютерной системы для проектов по инфраструктуре. Ведомства по здравоохранению прекратили всю внешнюю коммуникацию... из-за чего обновленная информация по инфекционным заболеваниям не будет поступать", - отмечает издание. Газета добавляет, что "хаос" также затронул работу Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Как заявил Wall Street Journal неназванный чиновник, знакомый с ситуацией, работники одного из отделов центра отменили множество командировок, запланированные на следующие две недели. Также Центр по контролю и профилактике заболеваний США перенес множество запланированных встреч с партнерами организации, одна из которых была посвящена устойчивости к противомикробным препаратам. "Несколько федеральных ведомств также отозвали предложения о работе (для найма сотрудников - ред.)... в соответствии с постановлением о приостановке набора сотрудников, выпущенным Белым домом в начале неделе. Это затронуло больницы и клиники министерства по делам ветеранов США", - рассказала газете представитель американского профсоюза "Американская федерация государственных работников" Жаклин Саймон. Другие неназванные источники указали газете, что у агентств возникли вопросы из-за приостановки Трампом распределения средств, которое проводилось по законам об инфраструктуре и климате, введенным в 2021 году бывшим лидером США Джо Байденом. Издание напоминает, что согласно постановлению Трампа, принятом на этой неделе, агентствам предписывалось проверять выплаты денежных средств и представлять "отчеты об их статусе в течение 90 дней". Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий. Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
14:35 24.01.2025
 
WSJ узнала о "хаосе" в работе американских ведомств из-за Трампа

WSJ: первые инициативы Трампа внесли "хаос" в работу ведомств

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Инициативы по внутренней политики США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам газеты, некоторые ведомства временно прекратили работу по информированию на фоне нововведений Трампа. Например, министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило обеспечение внешней коммуникации от агентств по здравоохранению. Wall Street Journal также передает со ссылкой на неназванных ученых ведомств, что их встречи по поводу работы с грантами были также отменены на фоне "сбоя" работы.
"Министерство транспорта США временно прекратило работу компьютерной системы для проектов по инфраструктуре. Ведомства по здравоохранению прекратили всю внешнюю коммуникацию... из-за чего обновленная информация по инфекционным заболеваниям не будет поступать", - отмечает издание.
Газета добавляет, что "хаос" также затронул работу Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Как заявил Wall Street Journal неназванный чиновник, знакомый с ситуацией, работники одного из отделов центра отменили множество командировок, запланированные на следующие две недели. Также Центр по контролю и профилактике заболеваний США перенес множество запланированных встреч с партнерами организации, одна из которых была посвящена устойчивости к противомикробным препаратам.
"Несколько федеральных ведомств также отозвали предложения о работе (для найма сотрудников - ред.)... в соответствии с постановлением о приостановке набора сотрудников, выпущенным Белым домом в начале неделе. Это затронуло больницы и клиники министерства по делам ветеранов США", - рассказала газете представитель американского профсоюза "Американская федерация государственных работников" Жаклин Саймон.
Другие неназванные источники указали газете, что у агентств возникли вопросы из-за приостановки Трампом распределения средств, которое проводилось по законам об инфраструктуре и климате, введенным в 2021 году бывшим лидером США Джо Байденом. Издание напоминает, что согласно постановлению Трампа, принятом на этой неделе, агентствам предписывалось проверять выплаты денежных средств и представлять "отчеты об их статусе в течение 90 дней".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий.
Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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