https://1prime.ru/20250124/kia-854423387.html

Чистая прибыль Kia Corporation за 2024 год выросла на 11,5%

Чистая прибыль Kia Corporation за 2024 год выросла на 11,5% - 24.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Kia Corporation за 2024 год выросла на 11,5%

Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corporation, приходящаяся на акционеров, в 2024 году выросла на 11,5% и составила 9,789 триллиона вон... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:13+0300

2025-01-24T10:13+0300

2025-01-24T10:14+0300

экономика

kia

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автопром

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corporation, приходящаяся на акционеров, в 2024 году выросла на 11,5% и составила 9,789 триллиона вон (около 6,8 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Выручка за год составила 107,449 триллиона вон (74,9 миллиарда долларов), увеличившись на 7,7% по сравнению с уровнем предыдущего года. Операционная прибыль достигла 12,667 триллиона вон (8,8 миллиарда долларов), что на 9,1% больше в годовом выражении. В четвертом квартале чистая прибыль Kia, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 8,5% в годовом выражении, до 1,758 триллиона вон (1,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 11,6% год к году, до 27,148 триллиона вон (18,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась на 10,2% в годовом выражении, до 2,716 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов). При этом оптовые продажи компании в мире в четвертом квартале выросли на 5% год к году, до 770 тысяч автомобилей. За 2024 год оптовые продажи составили 3,089 миллиона единиц, в 2025 году компания прогнозирует рост на 4,1% - до 3,216 миллиона, говорится в отчете. Рост выручки в текущем году ожидается на 4,7%, до 112,5 триллиона вон. Акции компании в Сеуле подешевели на 1%. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Штаб-квартира находится в Сеуле. Компания насчитывает 14 производственных и сборочных предприятиях в восьми странах. Штат компании составляет более 40 сотрудников.

https://1prime.ru/20250122/kia-854372311.html

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kia, южная корея, автопром