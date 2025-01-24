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Минсельхоз оценил число банков, которые поддержат льготное кредитование АПК - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз оценил число банков, которые поддержат льготное кредитование АПК
Минсельхоз оценил число банков, которые поддержат льготное кредитование АПК - 24.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил число банков, которые поддержат льготное кредитование АПК
Льготное кредитование агропромышленного комплекса в 2025 году поддержит 40 банков по сравнению с 30 банками в 2024 году, Сбербанк тоже в программе, заявила... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:06+0300
2025-01-24T11:06+0300
экономика
финансы
россия
минсельхоз
банки
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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Льготное кредитование агропромышленного комплекса в 2025 году поддержит 40 банков по сравнению с 30 банками в 2024 году, Сбербанк тоже в программе, заявила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. "В 2024 году участвовало в программе льготного кредитования 30 банков, то в 2025 году заявилось 40 банков. У нас есть критерии и если банки заявляются и проходят по критериям, то они автоматически проходят в программу… В настоящий момент Сбербанк подтвердил свое участие, особенно все, что касается коротких кредитов… Они (Сбербанк - ред.) в программе", - заявила Фастова. Также она подчеркнула, что Россельхозбанк готов "максимально подхватить" клиентов, которым будет отказывать Сбербанк. Кроме этого, с февраля начнется кредитование в полных масштабах и у министерства будет выстроен диалог с регионами по поводу программы. "Поэтому в настоящий момент опасений нет. Будем мониторить. Как только мы увидим, что ситуация какая-то непростая, значит, тут же будем подключаться", - отметила первый замминистра. Как уточняется, приоритетное кредитование будет обеспечено всем аграриям, кто занимается сезонными полевыми работами, а также молочной отрасли, селекции и генетике. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство направит дополнительно более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса. Большая часть финансирования, отметил он, пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ. Остальные средства направят на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики. До этого, 13 января, Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует отрасль АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию.
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финансы, россия, минсельхоз, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минсельхоз, Банки
11:06 24.01.2025
 
Минсельхоз оценил число банков, которые поддержат льготное кредитование АПК

Минсельхоз: льготное кредитование АПК в 2025 году поддержит 40 банков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Льготное кредитование агропромышленного комплекса в 2025 году поддержит 40 банков по сравнению с 30 банками в 2024 году, Сбербанк тоже в программе, заявила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
"В 2024 году участвовало в программе льготного кредитования 30 банков, то в 2025 году заявилось 40 банков. У нас есть критерии и если банки заявляются и проходят по критериям, то они автоматически проходят в программу… В настоящий момент Сбербанк подтвердил свое участие, особенно все, что касается коротких кредитов… Они (Сбербанк - ред.) в программе", - заявила Фастова.
Также она подчеркнула, что Россельхозбанк готов "максимально подхватить" клиентов, которым будет отказывать Сбербанк. Кроме этого, с февраля начнется кредитование в полных масштабах и у министерства будет выстроен диалог с регионами по поводу программы.
"Поэтому в настоящий момент опасений нет. Будем мониторить. Как только мы увидим, что ситуация какая-то непростая, значит, тут же будем подключаться", - отметила первый замминистра.
Как уточняется, приоритетное кредитование будет обеспечено всем аграриям, кто занимается сезонными полевыми работами, а также молочной отрасли, селекции и генетике.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство направит дополнительно более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса. Большая часть финансирования, отметил он, пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ. Остальные средства направят на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики.
До этого, 13 января, Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует отрасль АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию.
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