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Крым вошел в ТОП-5 рейтинга туристической привлекательности регионов

Крым вошел в ТОП-5 рейтинга туристической привлекательности регионов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Крым вошел в ТОП-5 рейтинга туристической привлекательности регионов

Крым в 2024 году сохранил место в пятерке лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России, а по числу запросов в интернете полуостров оказался... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:55+0300

2025-01-24T13:55+0300

2025-01-24T13:55+0300

крым

внутренний туризм

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Крым в 2024 году сохранил место в пятерке лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России, а по числу запросов в интернете полуостров оказался на первом месте, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. "Республика Крым сохранила место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга регионов Российской Федерации по итогам 2024 года. Кроме того, наш регион входит в пятерку лидеров по числу туристов, ночевок, тратам на одного гостя и турпотоку, в тройку – по объему номерного фонда и доходам санаторно-курортных организаций. По числу запросов в интернете наш полуостров на первом месте", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Исследования проведены журналом "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и посвящены развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов, добавил он. Эксперты отметили меры, которые федеральные и региональные власти принимают для развития отрасли, особо выделив республиканскую программу "Гостеприимный Крым". Аксенов поблагодарил сотрудников минкурортов республики и работников туристической отрасли Крыма, успешно справляющихся с вызовами, с которыми столкнулся полуостров и туристический бизнес в последние годы. Проект "Гостеприимный Крым" - республиканская программа для гостей полуострова, которая ежегодно дополняется новыми возможностями и услугами для гостей и жителей Крыма, включает в себя максимальное сопровождение туриста, от этапа принятия решения о поездке в Крым до знакомства с регионом и выбора места отдыха. Включает в себя информационные ресурсы об отдыхе в Крыму, карты и навигацию, горячую линию, онлайн-путеводитель в Telegram, а также сервис отзыва об отдыхе в Крыму на сайте минкурортов региона.

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крым, внутренний туризм, сергей аксенов