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Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата" - 24.01.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"
Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:17+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров заметил, что Россия готова активизировать практическое сотрудничество с партнерами в регионе для устойчивого урегулирования ситуации в Сирии.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"
Лавров: потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.
Лавров заметил, что Россия готова активизировать практическое сотрудничество с партнерами в регионе для устойчивого урегулирования ситуации в Сирии.
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