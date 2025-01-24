https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436431.html

Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"

Лавров оценил потенциал "Астанинского формата" - 24.01.2025, ПРАЙМ

Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"

Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:17+0300

2025-01-24T17:17+0300

2025-01-24T17:17+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров заметил, что Россия готова активизировать практическое сотрудничество с партнерами в регионе для устойчивого урегулирования ситуации в Сирии.

https://1prime.ru/20250124/peskov-854428889.html

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