Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата" - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436431.html
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата" - 24.01.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"
Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:17+0300
2025-01-24T17:17+0300
политика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров заметил, что Россия готова активизировать практическое сотрудничество с партнерами в регионе для устойчивого урегулирования ситуации в Сирии.
https://1prime.ru/20250124/peskov-854428889.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f8c27fa97eae976fc0bb4b8c266a877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
17:17 24.01.2025
 
Лавров оценил потенциал "Астанинского формата"

Лавров: потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Астанинский формат" имеет большой потенциал и может сыграть важную роль в будущем Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.
Лавров заметил, что Россия готова активизировать практическое сотрудничество с партнерами в регионе для устойчивого урегулирования ситуации в Сирии.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
12:51
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала