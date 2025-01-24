https://1prime.ru/20250124/maska-854416924.html

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate - 24.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate

Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T03:02+0300

2025-01-24T03:02+0300

2025-01-24T03:02+0300

технологии

экономика

мировая экономика

сша

москва

дональд трамп

politico

oracle

softbank

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854416924.jpg?1737676977

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, анонсированный Трампом, пишет издание Politico. О создании StarGate ранее объявил президент США. Трамп заявлял о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. Илон Маск публично усомнился в финансовых возможностях компании StarGate, заявив, что "на самом деле у них нет денег". "Некоторые из ключевых помощников и союзников президента Дональда Трампа в ярости из-за того, что Илон Маск публично раскритиковал его мегасделку по искусственному интеллекту на 500 миллионов долларов", - говорится в материале издания. Один из чиновников из Белого дома заявил Politico, что Маск "очень сильно поторопился" с критикой проекта, а один республиканец, близкий к Белому дому, рассказал, что команда Трампа "в ярости" из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для критики проекта. Еще один собеседник издания заявил, что Маск "злоупотребляет" близостью к Трампу. "Совершенно ясно, что он стал злоупотреблять близостью к президенту... Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану", - приводит издание слова неназванного союзника Трампа. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, politico, oracle, softbank