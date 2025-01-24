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СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate - 24.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate
Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного... | 24.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, анонсированный Трампом, пишет издание Politico.
О создании StarGate ранее объявил президент США. Трамп заявлял о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. Илон Маск публично усомнился в финансовых возможностях компании StarGate, заявив, что "на самом деле у них нет денег".
"Некоторые из ключевых помощников и союзников президента Дональда Трампа в ярости из-за того, что Илон Маск публично раскритиковал его мегасделку по искусственному интеллекту на 500 миллионов долларов", - говорится в материале издания.
Один из чиновников из Белого дома заявил Politico, что Маск "очень сильно поторопился" с критикой проекта, а один республиканец, близкий к Белому дому, рассказал, что команда Трампа "в ярости" из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для критики проекта. Еще один собеседник издания заявил, что Маск "злоупотребляет" близостью к Трампу.
"Совершенно ясно, что он стал злоупотреблять близостью к президенту... Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану", - приводит издание слова неназванного союзника Трампа.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
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технологии, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, politico, oracle, softbank
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Politico, Oracle, SoftBank
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики Stargate
Politico: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики проекта Stargate
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, анонсированный Трампом, пишет издание Politico.
О создании StarGate ранее объявил президент США. Трамп заявлял о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. Илон Маск публично усомнился в финансовых возможностях компании StarGate, заявив, что "на самом деле у них нет денег".
"Некоторые из ключевых помощников и союзников президента Дональда Трампа в ярости из-за того, что Илон Маск публично раскритиковал его мегасделку по искусственному интеллекту на 500 миллионов долларов", - говорится в материале издания.
Один из чиновников из Белого дома заявил Politico, что Маск "очень сильно поторопился" с критикой проекта, а один республиканец, близкий к Белому дому, рассказал, что команда Трампа "в ярости" из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для критики проекта. Еще один собеседник издания заявил, что Маск "злоупотребляет" близостью к Трампу.
"Совершенно ясно, что он стал злоупотреблять близостью к президенту... Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану", - приводит издание слова неназванного союзника Трампа.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.