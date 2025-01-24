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Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди перешла к росту - 24.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди в пятницу поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:37+0300
2025-01-24T09:37+0300
2025-01-24T09:37+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.25 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,34% - до 4,3865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди снизились на 0,91%. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 107,67 пункта. Котировки меди чувствительны к изменениям динамики курса американской валюты. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% - до 9 232 долларов, алюминия - снизилась на 0,4%, до 2 623,5 доллара, цинка - на 1,84%, до 2 846,5 долларов.
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рынки, торги, медь
Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди в пятницу поднимается более чем на 1%
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу поднимается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.25 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,34% - до 4,3865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди снизились на 0,91%.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 107,67 пункта. Котировки меди чувствительны к изменениям динамики курса американской валюты.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% - до 9 232 долларов, алюминия - снизилась на 0,4%, до 2 623,5 доллара, цинка - на 1,84%, до 2 846,5 долларов.