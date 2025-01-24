https://1prime.ru/20250124/miratorg-854432037.html

"Мираторг" трехкратно нарастил производство говядины для стейков

"Мираторг" трехкратно нарастил производство говядины для стейков - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Мираторг" трехкратно нарастил производство говядины для стейков

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" по итогам прошлого года втрое увеличил производство говядины наивысшей степени мраморности,... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T15:20+0300

2025-01-24T15:20+0300

экономика

россия

мираторг

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" по итогам прошлого года втрое увеличил производство говядины наивысшей степени мраморности, стейки из которой активно используется в том числе в ресторанах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Практически трёхкратный прирост по производству стейков наивысшего грейда мраморности Signature достигнут в компании "Мираторг" по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим 2023 годом. В 2023 году объём производства таких отрубов составлял 2% от общего объёма (или 91 тонну), сейчас — уже 6%", - сообщили в компании. Отмечается, что соответственно расширилась представленность этого продукта в мировых розничном, оптовом каналах сбыта и гостинично-ресторанном бизнесе. "Увеличить долю продукта с максимальным грейдом мраморности удалось благодаря повышению эффективности зернового откорма путём совершенствования рационов и модернизации откормочных площадок в Брянской и Орловской областях", - пояснили в пресс-службе компании. "Мираторг" производит мраморную говядину трех высших грейдов (категорий мраморности) - Choice и Prime, а также отдельную линейку — Signature, мраморность которой не менее 900 очков (из 1000 возможных). Для производства этой категории мяса специально выращиваются бычки породы Black Angus. Стейки "Мираторга" включены в меню пятизвёздочных отелей сетей Hilton, Mariott, Sofitel Downtown, Four Season, Jumeirah, Radisson Millennium Hotel, Hyatt Regency, а также в ресторанах Ближнего Востока, Северной Африки, России.

https://1prime.ru/20240807/kartoshka-850722399.html

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россия, мираторг