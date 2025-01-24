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Миронов предложил разработать программу строительства общежитий - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Миронов предложил разработать программу строительства общежитий
Миронов предложил разработать программу строительства общежитий - 24.01.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил разработать программу строительства общежитий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T04:27+0300
2025-01-24T04:27+0300
общество
экономика
россия
сергей миронов
дмитрий чернышенко
госдума
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу строительства студенческих общежитий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной государственной программы по организации семейных общежитий для студентов, в том числе - имеющих детей", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми, из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями. "Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами", - сказал он. Парламентарий отметил, что многие молодые люди пытаются снимать жильё, но деньги на это есть далеко не у всех, а чтобы заработать на съёмную квартиру и прокормить семью, приходится много работать, "и очень быстро студентам становится не до учёбы". "Проблему семейной молодёжи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи, и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов", – добавил Миронов. Он также подчеркнул, что создание условия для совместного проживания супругов в студенческих общежитиях является необходимым шагом для поддержки семейных ценностей. "Это важно для развития демографической политики, а создание нормальных человеческих условий для молодых семей будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране", – заключил депутат Госдумы.
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192
40
192
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общество , россия, сергей миронов, дмитрий чернышенко, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Дмитрий Чернышенко, Госдума
04:27 24.01.2025
 
Миронов предложил разработать программу строительства общежитий

Миронов предложил разработать госпрограмму строительства студенческих общежитий

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу строительства студенческих общежитий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной государственной программы по организации семейных общежитий для студентов, в том числе - имеющих детей", - сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми, из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями.
"Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами", - сказал он.
Парламентарий отметил, что многие молодые люди пытаются снимать жильё, но деньги на это есть далеко не у всех, а чтобы заработать на съёмную квартиру и прокормить семью, приходится много работать, "и очень быстро студентам становится не до учёбы".
"Проблему семейной молодёжи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи, и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов", – добавил Миронов.
Он также подчеркнул, что создание условия для совместного проживания супругов в студенческих общежитиях является необходимым шагом для поддержки семейных ценностей.
"Это важно для развития демографической политики, а создание нормальных человеческих условий для молодых семей будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране", – заключил депутат Госдумы.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСергей МироновДмитрий ЧернышенкоГосдума
 
 
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