https://1prime.ru/20250124/mitsubishi-854418098.html

Mitsubishi не планирует присоединяться к слиянию Honda и Nissan

Mitsubishi не планирует присоединяться к слиянию Honda и Nissan - 24.01.2025, ПРАЙМ

Mitsubishi не планирует присоединяться к слиянию Honda и Nissan

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors не планирует присоединяться к компании, которая может быть создана в результате слияния Honda Motors и Nissan Motors,... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T05:27+0300

2025-01-24T05:27+0300

2025-01-24T05:27+0300

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ТОКИО, 24 янв – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors не планирует присоединяться к компании, которая может быть создана в результате слияния Honda Motors и Nissan Motors, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Решение будет принято до конца января 2025 года. Как заявил в ходе пресс-конференции главный исполнительный директор автоконцерна Honda Тосихиро Мибэ, при благополучном решении вопроса к июню 2025 года будет подписан официальный договор о слиянии, согласно которому к августу 2026 года будет создана общая компания, обладающая акциями обоих автоконцернов, при этом бренды двух автостроителей, если присоединится и Mitsubishi - то трех, будут сохранены. Более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Если слияние состоится, новая компания станет третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.

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бизнес, промышленность, токио, honda, mitsubishi, toyota, toyota camry