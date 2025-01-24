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МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса - 24.01.2025, ПРАЙМ
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МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса
МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса - 24.01.2025, ПРАЙМ
МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса
Москва предупредила Кишинев о последствиях силового решения проблемы на Приднестровье, указывая на риски использования энергетического кризиса в Молдавии для... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:39+0300
2025-01-24T17:39+0300
политика
россия
молдавия
приднестровье
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва предупредила Кишинев о последствиях силового решения проблемы на Приднестровье, указывая на риски использования энергетического кризиса в Молдавии для принуждения. Об этом сообщил МИД России."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — сказано в заявлении ведомства.Россия заявила, что будет адекватно реагировать на любые провокации и соблюдать интересы российских граждан в Приднестровье. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика может остаться без энергоресурсов в течение нескольких дней, если Молдавия не разрешит поставки газа. Он предложил начать поставки "хоть завтра", если молдавская сторона позволит этому.
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россия, молдавия, приднестровье
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
17:39 24.01.2025
 
МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

МИД России предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

© Unsplash/Jacques BoppТирасполь, Молдова
Тирасполь, Молдова
© Unsplash/Jacques Bopp
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва предупредила Кишинев о последствиях силового решения проблемы на Приднестровье, указывая на риски использования энергетического кризиса в Молдавии для принуждения. Об этом сообщил МИД России.
"В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — сказано в заявлении ведомства.
Россия заявила, что будет адекватно реагировать на любые провокации и соблюдать интересы российских граждан в Приднестровье. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика может остаться без энергоресурсов в течение нескольких дней, если Молдавия не разрешит поставки газа. Он предложил начать поставки "хоть завтра", если молдавская сторона позволит этому.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
В ЕС заявили, что перебоев с энергопоставками в Молдавии нет
20 января, 14:56
 
ПолитикаРОССИЯМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
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