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МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса - 24.01.2025, ПРАЙМ

МИД предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

Москва предупредила Кишинев о последствиях силового решения проблемы на Приднестровье, указывая на риски использования энергетического кризиса в Молдавии для... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:39+0300

2025-01-24T17:39+0300

2025-01-24T17:39+0300

политика

россия

молдавия

приднестровье

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Москва предупредила Кишинев о последствиях силового решения проблемы на Приднестровье, указывая на риски использования энергетического кризиса в Молдавии для принуждения. Об этом сообщил МИД России."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — сказано в заявлении ведомства.Россия заявила, что будет адекватно реагировать на любые провокации и соблюдать интересы российских граждан в Приднестровье. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика может остаться без энергоресурсов в течение нескольких дней, если Молдавия не разрешит поставки газа. Он предложил начать поставки "хоть завтра", если молдавская сторона позволит этому.

https://1prime.ru/20250120/moldaviya-854325581.html

молдавия

приднестровье

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россия, молдавия, приднестровье