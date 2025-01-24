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"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21

"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21

Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:33+0300

2025-01-24T15:33+0300

2025-01-24T15:33+0300

экономика

мс-21

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам, говоря о том, сохраняется ли план запустить серийное производство МС-21 в 2025 году.

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мс-21, ростех, сергей чемезов