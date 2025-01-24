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"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21
Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:33+0300
2025-01-24T15:33+0300
экономика
мс-21
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам, говоря о том, сохраняется ли план запустить серийное производство МС-21 в 2025 году.
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мс-21, ростех, сергей чемезов
Экономика, МС-21, Ростех, Сергей Чемезов
15:33 24.01.2025
 
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21

"Ростех" рассчитывает, что сертификационные полеты МС-21 завершатся в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамолеты МС-21-300 и МС-21-310
Самолеты МС-21-300 и МС-21-310 - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам, говоря о том, сохраняется ли план запустить серийное производство МС-21 в 2025 году.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
В "Аэрофлоте" рассказали о поставках первых МС-21
12 декабря 2024, 10:26
 
ЭкономикаМС-21РостехСергей Чемезов
 
 
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