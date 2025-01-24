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"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21
Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:33+0300
2025-01-24T15:33+0300
2025-01-24T15:33+0300
экономика
мс-21
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам, говоря о том, сохраняется ли план запустить серийное производство МС-21 в 2025 году.
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мс-21, ростех, сергей чемезов
Экономика, МС-21, Ростех, Сергей Чемезов
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21
"Ростех" рассчитывает, что сертификационные полеты МС-21 завершатся в 2025 году
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам, говоря о том, сохраняется ли план запустить серийное производство МС-21 в 2025 году.
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