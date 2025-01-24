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Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21

Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ

Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21

Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:40+0300

2025-01-24T15:40+0300

2025-01-24T15:40+0300

экономика

мс-21

авиастроение

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").

https://1prime.ru/20250124/ms-21-854432533.html

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мс-21, авиастроение, сергей чемезов, ростех