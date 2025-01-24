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Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21
Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21 - 24.01.2025, ПРАЙМ
Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21
Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:40+0300
2025-01-24T15:40+0300
2025-01-24T15:40+0300
экономика
мс-21
авиастроение
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").
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мс-21, авиастроение, сергей чемезов, ростех
Экономика, МС-21, авиастроение, Сергей Чемезов, Ростех
Назван возможный срок начала серийного производства самолета МС-21
Чемезов: серийное производство самолета МС-21 может начаться с 2026 года
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").
"Ростех" назвал примерную дату завершения сертификационных полетов МС-21