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Мужчины массово покупают выращенные бриллианты

Мужчины массово покупают выращенные бриллианты - 24.01.2025, ПРАЙМ

Мужчины массово покупают выращенные бриллианты

Мужчины массово выбирают выращенные бриллианты: их популярность выросла в 13 раз в 2024 году, а чек на покупку таких украшений вырос почти вдвое, подсчитали для | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T05:00+0300

2025-01-24T05:00+0300

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общество

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мужчины массово выбирают выращенные бриллианты: их популярность выросла в 13 раз в 2024 году, а чек на покупку таких украшений вырос почти вдвое, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov. "Покупки выращенных бриллиантов мужчинами увеличились на впечатляющие 1210% относительно 2023 года. В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа покупок мужчин в 2023 и 2024 годах. Отмечается, что в некоторых городах средний чек оказался значительно выше. Например, самый большой рост был зафиксирован в Новосибирске - почти в 21 раз. В Иркутске он увеличился в 3,8 раза, а в Перми - в 2,7 раза. При этом рост был отмечен и у других лабораторно-выращенных камней. Так, спрос на гидротермальный александрит, также относящийся к выращенным, составил 808%, а популярность оникса выросла на 218%. "Сегодня все большему количеству покупателей важнее, чтобы акцент был на красоте и качестве украшения, а не на деталях происхождения камня. Ну а вопрос раскрытия раскрытия информации о происхождении камня, отраженной на бирке, остается на выбор дарителя", - прокомментировала эксперт ювелирного бренда Елена Ракутина.

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