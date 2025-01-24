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Мужчины массово покупают выращенные бриллианты - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Мужчины массово покупают выращенные бриллианты
Мужчины массово покупают выращенные бриллианты - 24.01.2025, ПРАЙМ
Мужчины массово покупают выращенные бриллианты
Мужчины массово выбирают выращенные бриллианты: их популярность выросла в 13 раз в 2024 году, а чек на покупку таких украшений вырос почти вдвое, подсчитали для | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T05:00+0300
2025-01-24T05:00+0300
бизнес
общество
москва
новосибирск
иркутск
sokolov
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мужчины массово выбирают выращенные бриллианты: их популярность выросла в 13 раз в 2024 году, а чек на покупку таких украшений вырос почти вдвое, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov. "Покупки выращенных бриллиантов мужчинами увеличились на впечатляющие 1210% относительно 2023 года. В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа покупок мужчин в 2023 и 2024 годах. Отмечается, что в некоторых городах средний чек оказался значительно выше. Например, самый большой рост был зафиксирован в Новосибирске - почти в 21 раз. В Иркутске он увеличился в 3,8 раза, а в Перми - в 2,7 раза. При этом рост был отмечен и у других лабораторно-выращенных камней. Так, спрос на гидротермальный александрит, также относящийся к выращенным, составил 808%, а популярность оникса выросла на 218%. "Сегодня все большему количеству покупателей важнее, чтобы акцент был на красоте и качестве украшения, а не на деталях происхождения камня. Ну а вопрос раскрытия раскрытия информации о происхождении камня, отраженной на бирке, остается на выбор дарителя", - прокомментировала эксперт ювелирного бренда Елена Ракутина.
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192
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бизнес, общество , москва, новосибирск, иркутск, sokolov
Бизнес, Общество , МОСКВА, НОВОСИБИРСК, Иркутск, Sokolov
05:00 24.01.2025
 
Мужчины массово покупают выращенные бриллианты

Sokolov: мужчины массово выбирают выращенные бриллианты

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мужчины массово выбирают выращенные бриллианты: их популярность выросла в 13 раз в 2024 году, а чек на покупку таких украшений вырос почти вдвое, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Покупки выращенных бриллиантов мужчинами увеличились на впечатляющие 1210% относительно 2023 года. В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа покупок мужчин в 2023 и 2024 годах.
Отмечается, что в некоторых городах средний чек оказался значительно выше. Например, самый большой рост был зафиксирован в Новосибирске - почти в 21 раз. В Иркутске он увеличился в 3,8 раза, а в Перми - в 2,7 раза.
При этом рост был отмечен и у других лабораторно-выращенных камней. Так, спрос на гидротермальный александрит, также относящийся к выращенным, составил 808%, а популярность оникса выросла на 218%.
"Сегодня все большему количеству покупателей важнее, чтобы акцент был на красоте и качестве украшения, а не на деталях происхождения камня. Ну а вопрос раскрытия раскрытия информации о происхождении камня, отраженной на бирке, остается на выбор дарителя", - прокомментировала эксперт ювелирного бренда Елена Ракутина.
 
БизнесОбществоМОСКВАНОВОСИБИРСКИркутскSokolov
 
 
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