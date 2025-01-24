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Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом

Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом - 24.01.2025, ПРАЙМ

Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом

Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой негативные последствия. Об этом рассказал... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T02:02+0300

2025-01-24T02:02+0300

2025-01-24T02:02+0300

финансы

банки

анатолий миронов

перевод средств

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой негативные последствия. Об этом рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов."Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование", - разъясняет адвокат.Как полученные средства далее расходуются - неизвестно. "Не исключено, что деньги могут быть переведены преступникам-террористам. И тогда рядовой покупатель может оказаться в числе лиц, способствующих или финансирующих преступную деятельность, в том числе терроризм", - предупреждает Миронов.За такие деяния, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность и наказание свыше десяти лет лишения свободы.Скорее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто разово, без преступного умысла, перевел небольшую сумму на абстрактную банковскую карту, предполагает адвокат. Однако риск оказаться на допросе, потерять время и нервы весьма велик.Еще один немаловажный аспект заключается в том, что если оплата товара произведена на карту физического лица, и при этом отсутствует чек, то реализация прав потребителя, в том числе обмен или возврат товара становятся фактически невозможными. Ведь перевод на карту одного физлица другому не идентифицируется как оплата конкретной услуги или товара.Адвокат отмечает также, что риски в переводах с карты на карту присутствуют, даже когда деньги идут понятному получателю. Большинство подобных операций инициируются, когда один человек не находится рядом с другим. Близкие люди часто обращаются к друг другу с просьбой перевести денег на карту в интернет-мессенджере. Суммы таких переводов могут быть значительными.Как подчеркивает адвокат, с учетом захлестнувшей нас волны мошенничества, а также активного использования преступниками технических возможностей, просьбы даже самых близких людей нужно перепроверять.Необходимо не только убедиться в личности того, кто обращается с просьбой о переводе, но и постараться понять обстоятельства, в которых этот человек находится."Не нужно опасаться укора за недоверие или скупость, нужно опасаться потери денег и негативных последствий, если перевод окажется вовсе не в интересах близкого человека, а в интересах преступника или врага", - подытожил Миронов.

https://1prime.ru/20241230/perevody-853959832.html

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финансы, банки, анатолий миронов, перевод средств