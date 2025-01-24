Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250124/oplata-854407361.html
Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом
Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом
Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой негативные последствия. Об этом рассказал... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T02:02+0300
2025-01-24T02:02+0300
финансы
банки
анатолий миронов
перевод средств
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_cdf9264be16c7f94f7af031e2e4940f4.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой негативные последствия. Об этом рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов."Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование", - разъясняет адвокат.Как полученные средства далее расходуются - неизвестно. "Не исключено, что деньги могут быть переведены преступникам-террористам. И тогда рядовой покупатель может оказаться в числе лиц, способствующих или финансирующих преступную деятельность, в том числе терроризм", - предупреждает Миронов.За такие деяния, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность и наказание свыше десяти лет лишения свободы.Скорее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто разово, без преступного умысла, перевел небольшую сумму на абстрактную банковскую карту, предполагает адвокат. Однако риск оказаться на допросе, потерять время и нервы весьма велик.Еще один немаловажный аспект заключается в том, что если оплата товара произведена на карту физического лица, и при этом отсутствует чек, то реализация прав потребителя, в том числе обмен или возврат товара становятся фактически невозможными. Ведь перевод на карту одного физлица другому не идентифицируется как оплата конкретной услуги или товара.Адвокат отмечает также, что риски в переводах с карты на карту присутствуют, даже когда деньги идут понятному получателю. Большинство подобных операций инициируются, когда один человек не находится рядом с другим. Близкие люди часто обращаются к друг другу с просьбой перевести денег на карту в интернет-мессенджере. Суммы таких переводов могут быть значительными.Как подчеркивает адвокат, с учетом захлестнувшей нас волны мошенничества, а также активного использования преступниками технических возможностей, просьбы даже самых близких людей нужно перепроверять.Необходимо не только убедиться в личности того, кто обращается с просьбой о переводе, но и постараться понять обстоятельства, в которых этот человек находится."Не нужно опасаться укора за недоверие или скупость, нужно опасаться потери денег и негативных последствий, если перевод окажется вовсе не в интересах близкого человека, а в интересах преступника или врага", - подытожил Миронов.
https://1prime.ru/20241230/perevody-853959832.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6bdfbf43980256de1895617990cc97c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, анатолий миронов, перевод средств
Финансы, Банки, Анатолий Миронов, перевод средств
02:02 24.01.2025
 
Адвокат рассказал, почему опасно оплачивать покупки банковским переводом

Адвокат Миронов: оплата покупок переводом на чужую карту несет риски

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкSamsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой негативные последствия. Об этом рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование", - разъясняет адвокат.
Как полученные средства далее расходуются - неизвестно.
"Не исключено, что деньги могут быть переведены преступникам-террористам. И тогда рядовой покупатель может оказаться в числе лиц, способствующих или финансирующих преступную деятельность, в том числе терроризм", - предупреждает Миронов.
За такие деяния, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность и наказание свыше десяти лет лишения свободы.
Скорее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто разово, без преступного умысла, перевел небольшую сумму на абстрактную банковскую карту, предполагает адвокат. Однако риск оказаться на допросе, потерять время и нервы весьма велик.
Еще один немаловажный аспект заключается в том, что если оплата товара произведена на карту физического лица, и при этом отсутствует чек, то реализация прав потребителя, в том числе обмен или возврат товара становятся фактически невозможными. Ведь перевод на карту одного физлица другому не идентифицируется как оплата конкретной услуги или товара.
Адвокат отмечает также, что риски в переводах с карты на карту присутствуют, даже когда деньги идут понятному получателю. Большинство подобных операций инициируются, когда один человек не находится рядом с другим. Близкие люди часто обращаются к друг другу с просьбой перевести денег на карту в интернет-мессенджере. Суммы таких переводов могут быть значительными.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году
30 декабря 2024, 12:32
Как подчеркивает адвокат, с учетом захлестнувшей нас волны мошенничества, а также активного использования преступниками технических возможностей, просьбы даже самых близких людей нужно перепроверять.
Необходимо не только убедиться в личности того, кто обращается с просьбой о переводе, но и постараться понять обстоятельства, в которых этот человек находится.
"Не нужно опасаться укора за недоверие или скупость, нужно опасаться потери денег и негативных последствий, если перевод окажется вовсе не в интересах близкого человека, а в интересах преступника или врага", - подытожил Миронов.
 
ФинансыБанкиАнатолий Мироновперевод средств
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала