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Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году - 24.01.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году
Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T03:02+0300
2025-01-24T03:02+0300
бизнес
финансы
общество
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "В начале декабря 2024 года 42% россиян рассчитывали на получение премий по итогам года. 41% действительно получили премии (что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023)", - говорится в данных. В сервисе отметили, что количество премированных второй год подряд бьет рекорды, поскольку работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации. "О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (45%). Россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (52%)", - уточнили в результатах опроса. Исследование проводилось с 14 по 21 января этого года, в нем поучаствовало 1,6 тысячи человек из всех округов России.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, финансы, общество
Бизнес, Финансы, Общество
03:02 24.01.2025
 
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году

SuperJob: премии по итогам 2024 года получили 41% россиян

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"В начале декабря 2024 года 42% россиян рассчитывали на получение премий по итогам года. 41% действительно получили премии (что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023)", - говорится в данных.
В сервисе отметили, что количество премированных второй год подряд бьет рекорды, поскольку работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.
"О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (45%). Россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (52%)", - уточнили в результатах опроса.
Исследование проводилось с 14 по 21 января этого года, в нем поучаствовало 1,6 тысячи человек из всех округов России.
 
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