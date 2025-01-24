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Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году - 24.01.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году
Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T03:02+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"В начале декабря 2024 года 42% россиян рассчитывали на получение премий по итогам года. 41% действительно получили премии (что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023)", - говорится в данных.
В сервисе отметили, что количество премированных второй год подряд бьет рекорды, поскольку работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.
"О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (45%). Россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (52%)", - уточнили в результатах опроса.
Исследование проводилось с 14 по 21 января этого года, в нем поучаствовало 1,6 тысячи человек из всех округов России.
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бизнес, финансы, общество
Бизнес, Финансы, Общество
Опрос показал, сколько россиян получили премии в 2024 году
SuperJob: премии по итогам 2024 года получили 41% россиян
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года получили 41% россиян - это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"В начале декабря 2024 года 42% россиян рассчитывали на получение премий по итогам года. 41% действительно получили премии (что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023)", - говорится в данных.
В сервисе отметили, что количество премированных второй год подряд бьет рекорды, поскольку работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.
"О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (45%). Россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (52%)", - уточнили в результатах опроса.
Исследование проводилось с 14 по 21 января этого года, в нем поучаствовало 1,6 тысячи человек из всех округов России.