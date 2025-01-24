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Опрос показал, сколько россиян испытывают чувство вины при увольнении

Опрос показал, сколько россиян испытывают чувство вины при увольнении - 24.01.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян испытывают чувство вины при увольнении

Пятая часть жителей России (20%) испытывает легкое чувство вины при увольнении, для половины респондентов главной причиной было ощущение, что они подводят... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T07:42+0300

2025-01-24T07:42+0300

2025-01-24T07:42+0300

общество

экономика

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пятая часть жителей России (20%) испытывает легкое чувство вины при увольнении, для половины респондентов главной причиной было ощущение, что они подводят коллег, свидетельствуют результаты исследования, которое есть у РИА Новости. "Пять процентов опрошенных признались, что сталкивались с ним (с чувством вины после увольнения - ред.). Еще 20% (20% среди мужчин и женщин) ощутили легкую вину. В то же время 65% опрошенных отметили, что у них не было ощущения вины после ухода с работы", - говорится в данных. Отмечается, что чаще всего вину от увольнения испытывали участники опроса 25-29 лет (12%), 30-34 лет (7%) и 35-39 лет (8%). При этом главной причиной чувства вины для 45% респондентов было ощущение, что они подводят своих коллег, оставляя их с рабочими задачами, а 37% отягощены этим чувством перед семьей. "Практически каждый третий (34%) испытывает вину перед начальником, а незавершенные проекты и задачи - источник беспокойства для 17% опрошенных. Лишь люди старше 45 лет чаще всего испытывают чувство вины из-за страха подвести семью и начальника. Более молодые сотрудники переживают, в первую очередь, о том, как бы не подвести коллег", - уточнили в опросе. В исследовании, которое проводилось в январе, поучаствовали 3,5 тысячи человек со всей России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество