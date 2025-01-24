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ОСАГО в России в IV квартале подешевело почти на 6% - 24.01.2025, ПРАЙМ
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ОСАГО в России в IV квартале подешевело почти на 6%
ОСАГО в России в IV квартале подешевело почти на 6% - 24.01.2025, ПРАЙМ
ОСАГО в России в IV квартале подешевело почти на 6%
Средняя стоимость ОСАГО в России в четвертом квартале прошлого года снизилась почти на 6% в годовом выражении, поделились с РИА Новости эксперты сервиса bip.ru... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T08:44+0300
2025-01-24T08:44+0300
экономика
осаго
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в четвертом квартале прошлого года снизилась почти на 6% в годовом выражении, поделились с РИА Новости эксперты сервиса bip.ru (объединяет крупнейшее приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО) на основании анализа данных 2,66 миллиона пользователей. "В среднем по России стоимость ОСАГО за год снизилась на 5,7% (303 рубля). В Москве и Санкт-Петербурге — на 2,2% и 2,6% соответственно. Больше всего средняя цена полиса по сравнению с четвертым кварталом 2023 года снизилась: в Алтайском крае — на 13%, в Брянской области — на 8%, в Чувашской республике — на 7,8%", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, средняя стоимость ОСАГО снизилась для всех категорий авто. Больше всего полис подешевел для машин мощностью 71-100 лошадиных сил — на 4,5% (184 рубля). В то же время подорожала страховка для маломощных авто (до 50 л.с.) и машин мощностью 51-70 л.с. - на 0,7% (14 рублей) и 3,4% (121 рубль) соответственно. Больше всего средняя цена ОСАГО в четвертом квартале выросла для начинающих водителей с коэффициентом бонус-малус (КБМ) 1,17 - на 6,37% к аналогичному кварталу 2023 года, до 16 108 рублей. При этом в квартальном выражении средняя цена снизилась - на 1,58%, или на 259 рублей. Для водителей с высокими значениями КБМ — от 1,76 до 3,92 — за год цена полиса в среднем выросла на 4,6% (1223 рубля), а за квартал - понизилась на 2,7% (773 рубля), также подсчитали аналитики. В то же время для аккуратных водителей с хорошим КБМ (от 0,46 до 1) в четвертом квартале средняя цена снизилась на 2,2% в годовом выражении и на 1,66% в квартальном (на 161 рубль и 121 рубль соответственно) - до 7175 рублей.
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осаго
Экономика, ОСАГО
08:44 24.01.2025
 
ОСАГО в России в IV квартале подешевело почти на 6%

Bip.ru: ОСАГО в России в IV квартале подешевело в среднем почти на 6%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в четвертом квартале прошлого года снизилась почти на 6% в годовом выражении, поделились с РИА Новости эксперты сервиса bip.ru (объединяет крупнейшее приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО) на основании анализа данных 2,66 миллиона пользователей.
"В среднем по России стоимость ОСАГО за год снизилась на 5,7% (303 рубля). В Москве и Санкт-Петербурге — на 2,2% и 2,6% соответственно. Больше всего средняя цена полиса по сравнению с четвертым кварталом 2023 года снизилась: в Алтайском крае — на 13%, в Брянской области — на 8%, в Чувашской республике — на 7,8%", - говорится в исследовании.
По данным аналитиков, средняя стоимость ОСАГО снизилась для всех категорий авто. Больше всего полис подешевел для машин мощностью 71-100 лошадиных сил — на 4,5% (184 рубля). В то же время подорожала страховка для маломощных авто (до 50 л.с.) и машин мощностью 51-70 л.с. - на 0,7% (14 рублей) и 3,4% (121 рубль) соответственно.
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Больше всего средняя цена ОСАГО в четвертом квартале выросла для начинающих водителей с коэффициентом бонус-малус (КБМ) 1,17 - на 6,37% к аналогичному кварталу 2023 года, до 16 108 рублей. При этом в квартальном выражении средняя цена снизилась - на 1,58%, или на 259 рублей.
Для водителей с высокими значениями КБМ — от 1,76 до 3,92 — за год цена полиса в среднем выросла на 4,6% (1223 рубля), а за квартал - понизилась на 2,7% (773 рубля), также подсчитали аналитики.
В то же время для аккуратных водителей с хорошим КБМ (от 0,46 до 1) в четвертом квартале средняя цена снизилась на 2,2% в годовом выражении и на 1,66% в квартальном (на 161 рубль и 121 рубль соответственно) - до 7175 рублей.
 
ЭкономикаОСАГО
 
 
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