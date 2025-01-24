Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250124/otchet-854424682.html
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе - 24.01.2025, ПРАЙМ
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:44+0300
2025-01-24T10:44+0300
казахстан
авиакатастрофа
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855634_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_3c884511d2124ddc033e6fc7c0d0cad3.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев."Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - отметил он.Авиалайнер компании "Азербайджанские авиалинии" разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана при перелете из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
https://1prime.ru/20241231/aktau-853978114.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855634_148:0:1032:663_1920x0_80_0_0_b44607c11b538c0c72a2429d599fcd2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, авиакатастрофа, расследование
КАЗАХСТАН, авиакатастрофа, расследование
10:44 24.01.2025
 
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе

Отчет о крушении самолета в Актау могут опубликовать на следующей неделе

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев.
"Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - отметил он.
Авиалайнер компании "Азербайджанские авиалинии" разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана при перелете из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
Крушение самолета в Актау
Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау
31 декабря 2024, 12:03
 
КАЗАХСТАНавиакатастрофарасследование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала