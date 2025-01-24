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Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе

Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе - 24.01.2025, ПРАЙМ

Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе

Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:44+0300

2025-01-24T10:44+0300

2025-01-24T10:44+0300

казахстан

авиакатастрофа

расследование

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев."Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - отметил он.Авиалайнер компании "Азербайджанские авиалинии" разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана при перелете из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.

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казахстан

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казахстан, авиакатастрофа, расследование