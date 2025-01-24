https://1prime.ru/20250124/otchet-854424682.html
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе - 24.01.2025, ПРАЙМ
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:44+0300
2025-01-24T10:44+0300
2025-01-24T10:44+0300
казахстан
авиакатастрофа
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855634_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_3c884511d2124ddc033e6fc7c0d0cad3.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев."Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - отметил он.Авиалайнер компании "Азербайджанские авиалинии" разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана при перелете из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
https://1prime.ru/20241231/aktau-853978114.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855634_148:0:1032:663_1920x0_80_0_0_b44607c11b538c0c72a2429d599fcd2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, авиакатастрофа, расследование
КАЗАХСТАН, авиакатастрофа, расследование
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Отчет о крушении самолета в Актау могут опубликовать на следующей неделе
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Предварительный отчет о крушении азербайджанского авиалайнера Embraer 190 в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев.
"Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - отметил он.
Авиалайнер компании "Азербайджанские авиалинии" разбился утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана при перелете из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау