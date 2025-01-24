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"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией - 24.01.2025, ПРАЙМ
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"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:46+0300
2025-01-24T11:03+0300
политика
запад
россия
ес
польша
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ВАРШАВА, 24 янв – ПРАЙМ. Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, наступит ли перезагрузка отношений Запада с Россией, он заявил: "Она наступит независимо от того, кто что себе думает". "Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", - добавил Босак. Он отметил, что Польша, наладив отношения с Россией, улучшит свои конкурентные позиции на рынке. "Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", - сказал вице-спикер.
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запад, россия, ес, польша
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ЕС, ПОЛЬША
10:46 24.01.2025 (обновлено: 11:03 24.01.2025)
 
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией

Босак: перезагрузка отношений Запада с Россией обязательно наступит

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 24 янв – ПРАЙМ. Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, наступит ли перезагрузка отношений Запада с Россией, он заявил: "Она наступит независимо от того, кто что себе думает".
"Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", - добавил Босак.
Он отметил, что Польша, наладив отношения с Россией, улучшит свои конкурентные позиции на рынке. "Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", - сказал вице-спикер.
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