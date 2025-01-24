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"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:46+0300
2025-01-24T10:46+0300
2025-01-24T11:03+0300
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ВАРШАВА, 24 янв – ПРАЙМ. Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, наступит ли перезагрузка отношений Запада с Россией, он заявил: "Она наступит независимо от того, кто что себе думает". "Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", - добавил Босак. Он отметил, что Польша, наладив отношения с Россией, улучшит свои конкурентные позиции на рынке. "Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", - сказал вице-спикер.
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Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ЕС, ПОЛЬША
"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
Босак: перезагрузка отношений Запада с Россией обязательно наступит
ВАРШАВА, 24 янв – ПРАЙМ. Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, наступит ли перезагрузка отношений Запада с Россией, он заявил: "Она наступит независимо от того, кто что себе думает".
"Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", - добавил Босак.
Он отметил, что Польша, наладив отношения с Россией, улучшит свои конкурентные позиции на рынке. "Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", - сказал вице-спикер.
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