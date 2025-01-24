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"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией

"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией

Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:46+0300

2025-01-24T10:46+0300

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политика

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ВАРШАВА, 24 янв – ПРАЙМ. Перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит, считает вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос, наступит ли перезагрузка отношений Запада с Россией, он заявил: "Она наступит независимо от того, кто что себе думает". "Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", - добавил Босак. Он отметил, что Польша, наладив отношения с Россией, улучшит свои конкурентные позиции на рынке. "Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", - сказал вице-спикер.

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запад

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запад, россия, ес, польша