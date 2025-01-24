https://1prime.ru/20250124/patrushev-854433379.html

Патрушев обсудил модернизацию завода "Северная верфь" в Петербурге

Патрушев обсудил модернизацию завода "Северная верфь" в Петербурге - 24.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев обсудил модернизацию завода "Северная верфь" в Петербурге

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил судостроительный завод "Северная верфь" (входит в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:41+0300

2025-01-24T15:41+0300

2025-01-24T15:41+0300

николай патрушев

северная верфь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где ознакомился с ходом строительства кораблей и рыбопромысловых судов, а также с планами по модернизации производства. Патрушев посетил трубомедницкий и корпусосборочный цеха, осмотрел строительную площадку нового заводского эллинга. На стапелях и достроечной набережной генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков показал помощнику главы государства готовящиеся к сдаче корветы и фрегаты, строящиеся для нужд министерства обороны России. Гражданские заказы завода представлены двумя линейками "рыбаков". Серия новейших морозильных траулеров-процессоров проекта 170701 создаётся по заказу компании "Норебо" для лова трески, пикши, минтая, сельди и других видов рыб в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Серия ярусоловов-процессоров проекта МТ1112XL – по заказу компаний "Вирма" и "Глобус" для лова трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Представители завода отметили, что эти рыбопромысловые суда оснащены современными рыбоперерабатывающими фабриками для обработки улова на борту и производства разных видов замороженного филе, рыбных консервов и другой продукции. На рабочей встрече с руководством завода, Минпромторга, ОСК и ВМФ Патрушев обсудил перспективы развития и загрузки "Северной верфи". Рассмотрены результаты реализации комплекса мер государственной поддержки предприятия, направленных на строительство современного судостроительного комплекса на территории завода. Отдельное внимание было уделено вопросам модернизации завода, в том числе создания новой стапельной площадки. Участники встречи обсудили перезапуск проекта по строительству нового эллинга. На данном этапе проект находится на доработке, после внесения всех корректировок будет проведен конкурс по выбору подрядчика для продолжения строительства важнейшего для завода объекта. Патрушев выразил надежду, что планы по модернизации завода будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки, будет приумножен кадровый и производственный потенциалы предприятия.

https://1prime.ru/20241022/sud-852327279.html

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николай патрушев, северная верфь