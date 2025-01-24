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Пенсионеры в феврале получат доплату за январь

Пенсионеры в феврале получат доплату за январь - 24.01.2025, ПРАЙМ

Пенсионеры в феврале получат доплату за январь

Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T02:32+0300

2025-01-24T02:32+0300

2025-01-24T02:32+0300

экономика

россия

москва

владимир путин

госдума

единая россия

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. "Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года. Было также принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров", - сказал Чаплин. По его словам, изначально планировалось повысить страховые пенсии на 7,3% с января текущего года, основываясь на прогнозируемом уровне инфляции, но фактический рост цен превысил ожидания и составил 9,5%. Депутат отметил, что введение данных изменений направлено на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности в условиях изменяющейся экономической ситуации. "Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей", - подчеркнул парламентарий.

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