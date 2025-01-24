Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/pensionery-854416741.html
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь - 24.01.2025, ПРАЙМ
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь
Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T02:32+0300
2025-01-24T02:32+0300
экономика
россия
москва
владимир путин
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854416741.jpg?1737675172
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. "Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года. Было также принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров", - сказал Чаплин. По его словам, изначально планировалось повысить страховые пенсии на 7,3% с января текущего года, основываясь на прогнозируемом уровне инфляции, но фактический рост цен превысил ожидания и составил 9,5%. Депутат отметил, что введение данных изменений направлено на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности в условиях изменяющейся экономической ситуации. "Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей", - подчеркнул парламентарий.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, владимир путин, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
02:32 24.01.2025
 
Пенсионеры в феврале получат доплату за январь

Депутат Чаплин: пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
"Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года. Было также принято решение о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров", - сказал Чаплин.
По его словам, изначально планировалось повысить страховые пенсии на 7,3% с января текущего года, основываясь на прогнозируемом уровне инфляции, но фактический рост цен превысил ожидания и составил 9,5%.
Депутат отметил, что введение данных изменений направлено на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и их покупательной способности в условиях изменяющейся экономической ситуации.
"Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей", - подчеркнул парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала