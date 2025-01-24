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Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:50+0300
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политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации возможной встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков подтвердил готовность Путина к контакту и заявил, что Москва ожидает сигналов от США и своевременно сообщит о возможном разговоре.Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным "немедленно" и утверждает, что получает сигналы о готовности российского лидера провести личную встречу.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:50 24.01.2025
 
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Песков заявил, что Москва ожидает сигналов от Трампа для переговоров

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
© POOL
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации возможной встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков подтвердил готовность Путина к контакту и заявил, что Москва ожидает сигналов от США и своевременно сообщит о возможном разговоре.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным "немедленно" и утверждает, что получает сигналы о готовности российского лидера провести личную встречу.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно, сообщили СМИ
Вчера, 23:39
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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