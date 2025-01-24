https://1prime.ru/20250124/peregovory-854428748.html
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:50+0300
2025-01-24T12:50+0300
2025-01-24T12:50+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846512854_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_39cd08f0f1a2b498c0196bb2ec3e4038.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации возможной встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков подтвердил готовность Путина к контакту и заявил, что Москва ожидает сигналов от США и своевременно сообщит о возможном разговоре.Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным "немедленно" и утверждает, что получает сигналы о готовности российского лидера провести личную встречу.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854415206.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846512854_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_bef1dedd646e214f98a4324988003998.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Песков заявил, что Москва ожидает сигналов от Трампа для переговоров
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации возможной встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков подтвердил готовность Путина к контакту и заявил, что Москва ожидает сигналов от США и своевременно сообщит о возможном разговоре.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным "немедленно" и утверждает, что получает сигналы о готовности российского лидера провести личную встречу.
Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно, сообщили СМИ