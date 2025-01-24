https://1prime.ru/20250124/peregovory-854428748.html

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T12:50+0300

2025-01-24T12:50+0300

2025-01-24T12:50+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин президент Владимир Путин готов к общению с американским президентом Дональдом Трампом, Москва ожидает сигналов для организации возможной встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков подтвердил готовность Путина к контакту и заявил, что Москва ожидает сигналов от США и своевременно сообщит о возможном разговоре.Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным "немедленно" и утверждает, что получает сигналы о готовности российского лидера провести личную встречу.

https://1prime.ru/20250123/tramp-854415206.html

сша

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп