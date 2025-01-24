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Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле - 24.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле
Глава киевского режима Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он сам себе запретил переговоры. Об этом заявил... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:57+0300
2025-01-24T12:57+0300
2025-01-24T12:57+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он сам себе запретил переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время Зеленский не готов к урегулированию, так как для этого необходим переговорный процесс."Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - отметил Песков.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250124/zelenskiy-854421063.html
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле
Песков: Зеленский не готов к урегулированию, он сам себе запретил переговоры
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он сам себе запретил переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время Зеленский не готов к урегулированию, так как для этого необходим переговорный процесс.
"Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - отметил Песков.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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