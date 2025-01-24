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В Кремле указали на подрыв США договорной базы по контролю над вооружениями
В Кремле указали на подрыв США договорной базы по контролю над вооружениями - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле указали на подрыв США договорной базы по контролю над вооружениями
Договорно-правовая база по контролю за вооружениями была подорвана со стороны Содиненных Штатов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:57+0300
2025-01-24T12:57+0300
2025-01-24T12:57+0300
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Договорно-правовая база по контролю за вооружениями была подорвана со стороны Содиненных Штатов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он так ответил нв вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Москвой о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли РФ в настоящее время снова перейти к обсуждению этого вопроса в комплексе становления вопросов безопасности."Я хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями. Причем не по вине Российской Федерации", - подчеркнул Песков.По словам представителя Кремля, при обсуждении вопроса по сокращению вооружений нужно принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран, как на это указывал президент России Владимир Путин."Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании", - сказал Песков.Он добавил, что ынешние реалии диктуют такую необходимость, "поэтому есть о чем говорить", и говорить нужно."Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - заключил представитель Кремля.
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дмитрий песков, сша, дональд трамп
Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
В Кремле указали на подрыв США договорной базы по контролю над вооружениями
Песков: договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана США
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Договорно-правовая база по контролю за вооружениями была подорвана со стороны Содиненных Штатов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он так ответил нв вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Москвой о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли РФ в настоящее время снова перейти к обсуждению этого вопроса в комплексе становления вопросов безопасности.
"Я хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями. Причем не по вине Российской Федерации", - подчеркнул Песков.
Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности
По словам представителя Кремля, при обсуждении вопроса по сокращению вооружений нужно принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран, как на это указывал президент России Владимир Путин.
"Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании", - сказал Песков.
Он добавил, что ынешние реалии диктуют такую необходимость, "поэтому есть о чем говорить", и говорить нужно.
"Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - заключил представитель Кремля.