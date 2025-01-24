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В Еврокомиссии высказались о последствиях введения пошлин США против ЕС
В Еврокомиссии высказались о последствиях введения пошлин США против ЕС - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии высказались о последствиях введения пошлин США против ЕС
Введение США пошлин в отношении ЕС навредит не только Европе, но и всему миру, мировой ВВП может снизиться на 7%, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T13:27+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Введение США пошлин в отношении ЕС навредит не только Европе, но и всему миру, мировой ВВП может снизиться на 7%, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Если дело пойдет в направлении экономической фрагментации, это навредит не только европейской, но и мировой экономике", - сказал Домбровскис в эфире Bloomberg TV, добавив, что если произойдет подобная фрагментация экономического пространства, мировой ВВП может понизиться на 7%. По словам еврокомиссара, между ЕС и США были контакты на разных уровнях, в блоке ожидают дальнейшего "интенсивного взаимодействия". Ранее Домбровскис заявил журналисту телеканала CNBC на полях ВЭФ в Давосе, что Евросоюз ответит США соразмерно, если администрация Дональда Трампа введёт какие-либо пошлины в отношении ЕС. В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
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мировая экономика, европа, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ЕС
В Еврокомиссии высказались о последствиях введения пошлин США против ЕС
Домбровскис: введение пошлин США против ЕС снизит мировой ВВП на 7%
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Введение США пошлин в отношении ЕС навредит не только Европе, но и всему миру, мировой ВВП может снизиться на 7%, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Если дело пойдет в направлении экономической фрагментации, это навредит не только европейской, но и мировой экономике", - сказал Домбровскис в эфире Bloomberg TV, добавив, что если произойдет подобная фрагментация экономического пространства, мировой ВВП может понизиться на 7%.
По словам еврокомиссара, между ЕС и США были контакты на разных уровнях, в блоке ожидают дальнейшего "интенсивного взаимодействия".
Ранее Домбровскис заявил журналисту телеканала CNBC на полях ВЭФ в Давосе, что Евросоюз ответит США соразмерно, если администрация Дональда Трампа введёт какие-либо пошлины в отношении ЕС.
В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ