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Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами - 24.01.2025, ПРАЙМ
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:51+0300
2025-01-24T16:00+0300
экономика
сша
мировая экономика
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.По мнению Трампа Россия получила достаточно средств за счёт энергоресурсов, цены на которые значительно выросли в период правления предшествующего Трампу президенту США Джо Байдену. Этих средств оказалось достаточно для того, чтобы продолжить конфликт с Украиной, отметил Трамп. Он планирует ввести пошлины против России в случае, если страны не согласятся на переговоры.“Если они не положат конец этому конфликту в ближайшее время, я бы даже сказал немедленно, то я введу огромные пошлины для России, большие налоги и серьезные санкции”, – заявил Трамп.Тем не менее президент США отметил, что введение пошлин против России является крайней мерой, к которой он не хотел бы прибегать.Полный текст статьи читайте на ИноСми
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сша, мировая экономика, дональд трамп
Экономика, США, Мировая экономика, Дональд Трамп
15:51 24.01.2025 (обновлено: 16:00 24.01.2025)
 
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами

Fox News: Трамп рассказал, что мешает завершению конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Трампа Россия получила достаточно средств за счёт энергоресурсов, цены на которые значительно выросли в период правления предшествующего Трампу президенту США Джо Байдену. Этих средств оказалось достаточно для того, чтобы продолжить конфликт с Украиной, отметил Трамп. Он планирует ввести пошлины против России в случае, если страны не согласятся на переговоры.
“Если они не положат конец этому конфликту в ближайшее время, я бы даже сказал немедленно, то я введу огромные пошлины для России, большие налоги и серьезные санкции”, – заявил Трамп.
Тем не менее президент США отметил, что введение пошлин против России является крайней мерой, к которой он не хотел бы прибегать.
Полный текст статьи читайте на ИноСми
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
21 января, 14:05
 
ЭкономикаСШАМировая экономикаДональд Трамп
 
 
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