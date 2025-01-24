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Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами - 24.01.2025, ПРАЙМ
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:51+0300
2025-01-24T15:51+0300
2025-01-24T16:00+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.По мнению Трампа Россия получила достаточно средств за счёт энергоресурсов, цены на которые значительно выросли в период правления предшествующего Трампу президенту США Джо Байдену. Этих средств оказалось достаточно для того, чтобы продолжить конфликт с Украиной, отметил Трамп. Он планирует ввести пошлины против России в случае, если страны не согласятся на переговоры.“Если они не положат конец этому конфликту в ближайшее время, я бы даже сказал немедленно, то я введу огромные пошлины для России, большие налоги и серьезные санкции”, – заявил Трамп.Тем не менее президент США отметил, что введение пошлин против России является крайней мерой, к которой он не хотел бы прибегать.Полный текст статьи читайте на ИноСми
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сша, мировая экономика, дональд трамп
Экономика, США, Мировая экономика, Дональд Трамп
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
Fox News: Трамп рассказал, что мешает завершению конфликта на Украине
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News
.
По мнению Трампа Россия получила достаточно средств за счёт энергоресурсов, цены на которые значительно выросли в период правления предшествующего Трампу президенту США Джо Байдену. Этих средств оказалось достаточно для того, чтобы продолжить конфликт с Украиной, отметил Трамп. Он планирует ввести пошлины против России в случае, если страны не согласятся на переговоры.
“Если они не положат конец этому конфликту в ближайшее время, я бы даже сказал немедленно, то я введу огромные пошлины для России, большие налоги и серьезные санкции”, – заявил Трамп.
Тем не менее президент США отметил, что введение пошлин против России является крайней мерой, к которой он не хотел бы прибегать.
Полный текст статьи читайте
на ИноСми
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ