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Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами

Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами - 24.01.2025, ПРАЙМ

Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:51+0300

2025-01-24T15:51+0300

2025-01-24T16:00+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в отношении России в случае, если конфликт с Украиной не будет прекращён в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.По мнению Трампа Россия получила достаточно средств за счёт энергоресурсов, цены на которые значительно выросли в период правления предшествующего Трампу президенту США Джо Байдену. Этих средств оказалось достаточно для того, чтобы продолжить конфликт с Украиной, отметил Трамп. Он планирует ввести пошлины против России в случае, если страны не согласятся на переговоры.“Если они не положат конец этому конфликту в ближайшее время, я бы даже сказал немедленно, то я введу огромные пошлины для России, большие налоги и серьезные санкции”, – заявил Трамп.Тем не менее президент США отметил, что введение пошлин против России является крайней мерой, к которой он не хотел бы прибегать.Полный текст статьи читайте на ИноСми

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сша, мировая экономика, дональд трамп