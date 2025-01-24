https://1prime.ru/20250124/postpredy-854416163.html

Постпреды ЕС попытаются согласовать продление санкций против России

Постпреды ЕС попытаются согласовать продление санкций против России - 24.01.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС попытаются согласовать продление санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T00:35+0300

2025-01-24T00:35+0300

2025-01-24T00:35+0300

экономика

мировая экономика

рф

венгрия

брюссель

дональд трамп

виктор орбан

владимир путин

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854416163.jpg?1737668139

БРЮССЕЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее угрожала заблокировать Венгрия. В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. В повестке встречи, которая стартует в 8.30 утра по времени Брюсселя (10.30 мск), говорится: "Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций - ред.). Согласование". Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит по нему просто состоится техническое голосование. Если это решение будет согласовано, оно затем поступит на финальное техническое утверждение министрами стран сообщества. При этом, как ранее заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, в случае, если постпреды не смогут принять решение, санкции и их продление будут обсуждаться на предстоящем 27 января заседании глав МИД стран Евросоюза. Так представитель ЕК ответила на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша о том, что ЕС не стоит автоматически продлевать антироссийские меры, а необходимо обсудить их дополнительно на фоне изменившейся политической ситуации. Примечательно, что на прошлых неделях продление санкций постпредами не обсуждалось, хотя они должны быть официально продлены до 31 января, и этому должна предшествовать достаточно длительная техническая работа для принятия единогласного решения. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Согласно процедуре, политическое решение о продлении экономических санкций как правило принимается ежегодно на последнем декабрьском саммите ЕС, о чем обычно объявлялось по итогам саммита. Технически решение утверждается позднее сначала на уровне постпредов, а затем министров стран ЕС в середине или второй половине января. По итогам декабрьского саммита в 2024 году о таком решении не сообщалось. Не значилось продление до последнего времени и в повестках заседаний постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе. Санкции продлеваются раз в полгода - до 31 июля и до 31 января, соответственно. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции. РФ не раз называла заморозку активов воровством. Как сообщало ранее бельгийское информагентство Belga, еврочиновники в настоящее время изучают потенциальное решение, которое может включать применение Бельгией указа от 1944 года, который позволяет королю бельгийцев блокировать своим одобрением передачу иностранных активов из страны. Для этого такое решение вначале должно инициировать бельгийское правительство, а король может его одобрить своей подписью. Это может стать единственным выходом для Брюсселя не возвращать России суверенные активы, если экономические санкции не будут продлены из-за позиции Венгрии. В декабре 2024 года агентство Блумберг сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран. 17 января Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период". После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

рф

венгрия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, венгрия, брюссель, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, ес, мид, ек