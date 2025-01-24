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Прибытие рейса "Азимута" в Пензу отложено на четыре часа

Прибытие рейса "Азимута" в Пензу отложено на четыре часа - 24.01.2025, ПРАЙМ

Прибытие рейса "Азимута" в Пензу отложено на четыре часа

Прибытие рейса авиакомпании "Азимут" в Пензу отложено почти на четыре часа на фоне сообщения об угрозе атаки БПЛА в соседней Саратовской области, следует из... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T04:09+0300

2025-01-24T04:09+0300

2025-01-24T04:09+0300

бизнес

россия

сочи

азимут

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САРАТОВ, 24 янв - ПРАЙМ. Прибытие рейса авиакомпании "Азимут" в Пензу отложено почти на четыре часа на фоне сообщения об угрозе атаки БПЛА в соседней Саратовской области, следует из онлайн-табло на сайте перевозчика. "Рейс - А45037. Вылет - Сочи. План: 01.55 мск. Ожидаемое: 05.30 мск. Прибытие - Пенза. План: 04.45 мск. Ожидаемое: 08.20 мск", - указано на онлайн-табло. Уточняется, что обратный рейс "Азимута" А45038 из Пензы в Сочи, который по плану должен был вылететь в 05.45 мск, отложен до 09.00 мск. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Сочи, регистрация на рейс А45037 в Пензу завершена, рейс предстоит выполнить самолету Sukhoi Superjet SSJ100-9. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на пятницу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.

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бизнес, россия, сочи, азимут