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Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов
Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов - 24.01.2025, ПРАЙМ
Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов
Ситуация в Приднестровье остается тяжелая без поставок энергетических ресурсов, газ в ближайшее время закончится, сообщил глава непризнанной Приднестровской... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:12+0300
2025-01-24T10:12+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ситуация в Приднестровье остается тяжелая без поставок энергетических ресурсов, газ в ближайшее время закончится, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24"."Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - добавил глава ПМР.Он подчеркнул, что в Приднестровье газ можно "поставить хоть завтра", если Кишинев пропустит его в непризнанную республику.
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молдавия
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молдавия, приднестровье, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ
10:12 24.01.2025
 
Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов

Глава Приднестровья: ситуация в республике тяжелая без поставок энергоресурсов

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ситуация в Приднестровье остается тяжелая без поставок энергетических ресурсов, газ в ближайшее время закончится, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
"Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - добавил глава ПМР.
Он подчеркнул, что в Приднестровье газ можно "поставить хоть завтра", если Кишинев пропустит его в непризнанную республику.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГаз
 
 
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