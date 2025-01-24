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Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов

Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов - 24.01.2025, ПРАЙМ

Глава Приднестровья назвал ситуацию тяжелой без поставок энергоресурсов

Ситуация в Приднестровье остается тяжелая без поставок энергетических ресурсов, газ в ближайшее время закончится, сообщил глава непризнанной Приднестровской... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:12+0300

2025-01-24T10:12+0300

2025-01-24T10:12+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

газ

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ситуация в Приднестровье остается тяжелая без поставок энергетических ресурсов, газ в ближайшее время закончится, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24"."Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - добавил глава ПМР.Он подчеркнул, что в Приднестровье газ можно "поставить хоть завтра", если Кишинев пропустит его в непризнанную республику.

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молдавия

приднестровье

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молдавия, приднестровье, газ