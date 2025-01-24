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МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин - 24.01.2025, ПРАЙМ
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова должен оставаться одним из ведущих университетов мира и находиться в авангарде науки. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:24+0300
2025-01-24T16:24+0300
2025-01-24T16:24+0300
россия
владимир путин
мгу
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова должен оставаться одним из ведущих университетов мира и находиться в авангарде науки. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России", - отметил российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ.Он подчеркнул, что работа МГУ должна строиться вокруг национальных целей развития, в том числе достижения технологического лидерства Россией.В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Путин отметил, что МГУ должен продолжать растить настоящих лидеров и быть основой для развития отечественной науки, промышленности, образования и системы управления, способной справиться с вызовами, которые стоят перед Россией.
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россия, владимир путин, мгу
РОССИЯ, Владимир Путин, МГУ
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
Путин заявил, что МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова должен оставаться одним из ведущих университетов мира и находиться в авангарде науки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России", - отметил российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ.
Он подчеркнул, что работа МГУ должна строиться вокруг национальных целей развития, в том числе достижения технологического лидерства Россией.
В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Путин отметил, что МГУ должен продолжать растить настоящих лидеров и быть основой для развития отечественной науки, промышленности, образования и системы управления, способной справиться с вызовами, которые стоят перед Россией.
Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин