https://1prime.ru/20250124/putin-854434726.html

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин - 24.01.2025, ПРАЙМ

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова должен оставаться одним из ведущих университетов мира и находиться в авангарде науки. Об этом... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:24+0300

2025-01-24T16:24+0300

2025-01-24T16:24+0300

россия

владимир путин

мгу

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова должен оставаться одним из ведущих университетов мира и находиться в авангарде науки. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России", - отметил российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ.Он подчеркнул, что работа МГУ должна строиться вокруг национальных целей развития, в том числе достижения технологического лидерства Россией.В ходе визита глава государства вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Путин отметил, что МГУ должен продолжать растить настоящих лидеров и быть основой для развития отечественной науки, промышленности, образования и системы управления, способной справиться с вызовами, которые стоят перед Россией.

https://1prime.ru/20250123/putin-854408281.html

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россия, владимир путин, мгу