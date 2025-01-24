https://1prime.ru/20250124/putin-854435370.html

Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы

Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в наступившем году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:43+0300

2025-01-24T16:43+0300

2025-01-24T16:44+0300

экономика

владимир путин

мгу

бюджет

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в наступившем году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. Глава государства в пятницу провел заседание попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова. "Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20250123/putin-854402992.html

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владимир путин, мгу, бюджет