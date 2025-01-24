https://1prime.ru/20250124/putin-854435370.html
Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы
Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в наступившем году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:43+0300
2025-01-24T16:43+0300
2025-01-24T16:44+0300
экономика
владимир путин
мгу
бюджет
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в наступившем году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. Глава государства в пятницу провел заседание попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова. "Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20250123/putin-854402992.html
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владимир путин, мгу, бюджет
Экономика, Владимир Путин, МГУ, бюджет
Путин рассчитывает, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы
Путин рассчитывает на то, что бюджет в 2025 году получит дополнительные доходы
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в наступившем году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы.
Глава государства в пятницу провел заседание попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова.
"Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - отметил Путин.
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России