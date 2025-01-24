https://1prime.ru/20250124/putin-854440297.html
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:54+0300
2025-01-24T17:54+0300
2025-01-24T17:54+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это соответствовало интересам Вашингтона, заявил президент Владимир Путин. "Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России", - сказал глава государства во время посещения МГУ."Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений - результат известен", - подчеркнул Путин
https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854436027.html
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, санкции против рф
Владимир Путин, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, санкции против РФ
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом
Путин: Трамп в ходе первого президентского срока ввел большое количество санкций против РФ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это соответствовало интересам Вашингтона, заявил президент Владимир Путин.
"Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России", - сказал глава государства во время посещения МГУ.
"Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений - результат известен", - подчеркнул Путин
В ЕС надеются на продление 27 января санкций против России