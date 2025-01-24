https://1prime.ru/20250124/putin-854440297.html

Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом

Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:54+0300

2025-01-24T17:54+0300

2025-01-24T17:54+0300

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

санкции против рф

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это соответствовало интересам Вашингтона, заявил президент Владимир Путин. "Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России", - сказал глава государства во время посещения МГУ."Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений - результат известен", - подчеркнул Путин

https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854436027.html

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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, санкции против рф