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Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:54+0300
2025-01-24T17:54+0300
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
санкции против рф
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это соответствовало интересам Вашингтона, заявил президент Владимир Путин. "Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России", - сказал глава государства во время посещения МГУ."Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений - результат известен", - подчеркнул Путин
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, санкции против рф
Владимир Путин, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, санкции против РФ
17:54 24.01.2025
 
Путин напомнил о санкциях против России, введенных Трампом

Путин: Трамп в ходе первого президентского срока ввел большое количество санкций против РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание попечительского совета в МГУ
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета в МГУ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций в отношении России, вряд ли это соответствовало интересам Вашингтона, заявил президент Владимир Путин.
"Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России", - сказал глава государства во время посещения МГУ.
"Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и вводил еще больше ограничений - результат известен", - подчеркнул Путин
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Владимир ПутинРОССИЯСШАДональд Трампсанкции против РФ
 
 
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