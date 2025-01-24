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Китай нарастил бюджетные расходы по итогам 2024 года - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай нарастил бюджетные расходы по итогам 2024 года
Китай нарастил бюджетные расходы по итогам 2024 года - 24.01.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил бюджетные расходы по итогам 2024 года
Доходы бюджета Китая по итогам 2024 года увеличились на 1,3% , а расходы выросли на 3,6%, следует из обнародованных в пятницу данных министерства финансов КНР. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:59+0300
2025-01-24T15:59+0300
экономика
финансы
китай
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Китая по итогам 2024 года увеличились на 1,3% , а расходы выросли на 3,6%, следует из обнародованных в пятницу данных министерства финансов КНР. "В 2024 году общие доходы государственного бюджета страны составили 21,97 триллиона юаней (около 3,07 триллиона долларов - ред.), по сравнению с прошлым годом увеличились на 1,3%... Общие расходы государственного бюджета составили 28,461 триллиона юаней (около 3,98 триллиона долларов - ред.),"- говорится в документе, обнародованном на официальном сайте министерства. Отмечается, что поступления в центральный бюджет составили 10,043 триллиона юаней (около 1,4 триллиона долларов), за год увеличились на 0,9%, а бюджет местных правительств за год пополнился на 11,926 триллиона юаней (около 1,67 триллиона долларов), вырос на 1,7%. Расходы центрального бюджета Китая составили 4,072 триллиона юаней (около 570 миллиардов долларов), выросли на 6,5%, расходы местных правительств составили 24,389 триллиона юаней (3,41 триллиона долларов). Согласно опубликованному документу, основными статьями бюджетных расходов стали социальное обеспечение и образование, на них потратили 4,21 триллиона юаней (около 590 миллиардов долларов) и 4,2 триллиона юаней (около 590 миллиардов долларов). Расходы на науку и техники за год выросли на 5,7%, на обслуживание государственного долга потребовалось на 8,8% больше, чем годом ранее. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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финансы, китай
Экономика, Финансы, КИТАЙ
15:59 24.01.2025
 
Китай нарастил бюджетные расходы по итогам 2024 года

Минфин КНР: Китай по итогам 2024 года увеличил бюджетные расходы на 3,6%

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Доходы бюджета Китая по итогам 2024 года увеличились на 1,3% , а расходы выросли на 3,6%, следует из обнародованных в пятницу данных министерства финансов КНР.
"В 2024 году общие доходы государственного бюджета страны составили 21,97 триллиона юаней (около 3,07 триллиона долларов - ред.), по сравнению с прошлым годом увеличились на 1,3%... Общие расходы государственного бюджета составили 28,461 триллиона юаней (около 3,98 триллиона долларов - ред.),"- говорится в документе, обнародованном на официальном сайте министерства.
Отмечается, что поступления в центральный бюджет составили 10,043 триллиона юаней (около 1,4 триллиона долларов), за год увеличились на 0,9%, а бюджет местных правительств за год пополнился на 11,926 триллиона юаней (около 1,67 триллиона долларов), вырос на 1,7%.
Расходы центрального бюджета Китая составили 4,072 триллиона юаней (около 570 миллиардов долларов), выросли на 6,5%, расходы местных правительств составили 24,389 триллиона юаней (3,41 триллиона долларов).
Согласно опубликованному документу, основными статьями бюджетных расходов стали социальное обеспечение и образование, на них потратили 4,21 триллиона юаней (около 590 миллиардов долларов) и 4,2 триллиона юаней (около 590 миллиардов долларов). Расходы на науку и техники за год выросли на 5,7%, на обслуживание государственного долга потребовалось на 8,8% больше, чем годом ранее.
Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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