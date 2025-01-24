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Rolls Royce на $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами
Rolls Royce на $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами - 24.01.2025, ПРАЙМ
Rolls Royce на $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами
Великобритания заключила с компанией Rolls Royce контракт стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 миллиардов долларов) на разработку и производство... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T08:33+0300
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2025-01-24T08:33+0300
ядерные реакторы
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Великобритания заключила с компанией Rolls Royce контракт стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 миллиардов долларов) на разработку и производство ядерных реакторов для подводного флота страны, сообщил министр обороны Джон Хили. Министр публично объявит о сделке в пятницу во время посещения завода Rolls-Royce по производству ядерных реакторов в Дерби. "Сделка с Rolls-Royce поддержит подводный флот Королевского военно-морского флота и укрепит национальную безопасность… Новый контракт обеспечивает более эффективное расходование государственных средств и выполнение обязательств по ядерному "тройному замку", - говорится в заявлении. Как отмечается, восьмилетний контракт, получивший название "Единство", создаст более 1000 рабочих мест, а также поможет сохранить 4000 существующих, говорится в заявлении.
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ядерные реакторы, великобритания
ядерные реакторы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Rolls Royce на $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами
Rolls Royce в рамках контракта на $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Великобритания заключила с компанией Rolls Royce контракт стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 миллиардов долларов) на разработку и производство ядерных реакторов для подводного флота страны, сообщил министр обороны Джон Хили.
Министр публично объявит о сделке в пятницу во время посещения завода Rolls-Royce по производству ядерных реакторов в Дерби.
"Сделка с Rolls-Royce поддержит подводный флот Королевского военно-морского флота и укрепит национальную безопасность… Новый контракт обеспечивает более эффективное расходование государственных средств и выполнение обязательств по ядерному "тройному замку", - говорится в заявлении.
Как отмечается, восьмилетний контракт, получивший название "Единство", создаст более 1000 рабочих мест, а также поможет сохранить 4000 существующих, говорится в заявлении.
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