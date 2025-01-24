https://1prime.ru/20250124/repo-854436826.html

ЦБ снизил лимит аукциона месячного репо на 27 января

ЦБ снизил лимит аукциона месячного репо на 27 января - 24.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ снизил лимит аукциона месячного репо на 27 января

ЦБ РФ установил лимит аукциона месячного репо с датой проведения 27 января в объеме 200 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов рублей ниже, чем неделей ранее, | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:33+0300

2025-01-24T17:33+0300

2025-01-24T17:33+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил лимит аукциона месячного репо с датой проведения 27 января в объеме 200 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов рублей ниже, чем неделей ранее, следует из сообщения финансового регулятора. "Дата проведения аукциона - 27 января, дата исполнения первой части сделок - 29 января, дата исполнения второй части сделок - 19 февраля 2025 года, максимальный объем предоставляемых денежных средств - 200 миллиардов рублей, минимальная возможная ставка в заявке – 21,1% годовых", - отмечается в сообщении ЦБ. Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновил проведение аукционов репо на срок один месяц, и в период с 25 ноября текущего года по 3 марта 2025 года будет проводить их еженедельно. Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. Операции репо как инструмент монетарной политики активно используются центральными банками, которые могут проводить их для предоставления или абсорбирования (избыточной) ликвидности.

https://1prime.ru/20241213/tsb-853545301.html

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финансы, рынки